الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع اقتراب الأشهر الحُرم .. برامج وأسعار عمرة شهر رجب 1445/ 2024

عمرة شهر رجب
عمرة شهر رجب

أسعار عمرة  شهر رجب 1445/ 2024 وبرامجها من  المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط  بهذا الأمر.

أسعار عمرة شهر رجب 1445/ 2024

تناقلت أخبار صحفية تشير إلى أن شركات السياحة أعلنت عن انطلاق أولى رحلات عمرة شهرة رجب 2024، بداية من النصف الثانى  لشهر يناير 2024، والتي تستمر لمدة أسبوعين.

البرنامج الأول من عمرة شهر رجب 2024

البرنامج الأول لرحلة العمرة حسب ما أعلنته شركات السياحة بأن البرامج جميعها سوف تبدأ في بداية النصف الثاني من شهر يناير 2024  

وحددت  مكان الإقامة بمكة المكرمة لمدة 10 ليالي، و4 ليالي في المدينة المنورة، على أن يكون سعر الفرد في الغرفة الرباعية بها 28950 جنيهًا.

البرنامج الثاني من عمرة شهر رجب 2024

غرفة السياحة تحذر من عمرة الترانزيت: غير قانونية

البرنامج الثاني من عمرة شهر رجب 2024، فيشمل الإقامة 10 ليالي بمكة المكرمة، بالإضافة إلى 4 ليالي بالمدينة المنورة، على أن يكون سعر الفرد فيالغرفة الرباعية 31950 جنيهًا.

البرنامج الثالث 

البرنامج الثالث لعمرة شهر رجب 2024، يقيم المعتمرين لمدة 9 ليالي، منها 5 بـ مكة المكرمة و4 في المدينة المنورة، على أن يصل سعر الفرد في الغرفة الرباعية إلى 31400 جنيه.

البرانامج الرابع 

البرنامج الرابع لعمرة شهر رجب 2024، يمكث المعتمرين 5 ليالي في مكة المكرمة و4 بالمدينة المنورة، ويبلغ سعر الفرد في الغرفة الرباعية 33500 جنيهًا.

التزامات برامج عمرة رجب 2024

  • ألتزام الشركة  المنظمة للعمرة  باستخراج التأشيرات.
  • الألتزام بأن تكون تذكرة الطيران على الخطوط السعودية.
  • تشمل البرامج  المزارات بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • الانتقالات داخل المملكة العربية السعودية باستخدام أتوبيسات حديثة مكيفة.
  • أن  يرافق المجموعة مشرف ذو خبر.
شهر رجب 1445 عمرة شهر رجب 2024 المدينة المنورة عمرة شهرة رجب 2024 أسعار عمرة شهر رجب شركات السياحة

مواد متعلقة

حمادة هلال بملابس الإحرام أثناء تأدية مناسك العمرة

في لفتة إنسانية.. محافظ الوادي الجديد يمنح رحلتين عمرة لناخبين من كبار السن

طونى خليفة: "كان نفسى أعمل عمرة"

غرفة السياحة تحذر من عمرة الترانزيت: غير قانونية

تعرف على تكلفة العمرة من مصر ٢٠٢٣

"العبادات ليست وظيفة للتربح".. هكذا رد الأزهر والإفتاء على جدل عمرة البدل

الأكثر قراءة

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين