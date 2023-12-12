مع اقتراب الأشهر الحُرم .. برامج وأسعار عمرة شهر رجب 1445/ 2024

أسعار عمرة شهر رجب 1445/ 2024 وبرامجها من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أسعار عمرة شهر رجب 1445/ 2024

تناقلت أخبار صحفية تشير إلى أن شركات السياحة أعلنت عن انطلاق أولى رحلات عمرة شهرة رجب 2024، بداية من النصف الثانى لشهر يناير 2024، والتي تستمر لمدة أسبوعين.

البرنامج الأول من عمرة شهر رجب 2024

البرنامج الأول لرحلة العمرة حسب ما أعلنته شركات السياحة بأن البرامج جميعها سوف تبدأ في بداية النصف الثاني من شهر يناير 2024

وحددت مكان الإقامة بمكة المكرمة لمدة 10 ليالي، و4 ليالي في المدينة المنورة، على أن يكون سعر الفرد في الغرفة الرباعية بها 28950 جنيهًا.

البرنامج الثاني من عمرة شهر رجب 2024

البرنامج الثاني من عمرة شهر رجب 2024، فيشمل الإقامة 10 ليالي بمكة المكرمة، بالإضافة إلى 4 ليالي بالمدينة المنورة، على أن يكون سعر الفرد فيالغرفة الرباعية 31950 جنيهًا.

البرنامج الثالث

البرنامج الثالث لعمرة شهر رجب 2024، يقيم المعتمرين لمدة 9 ليالي، منها 5 بـ مكة المكرمة و4 في المدينة المنورة، على أن يصل سعر الفرد في الغرفة الرباعية إلى 31400 جنيه.

البرانامج الرابع

البرنامج الرابع لعمرة شهر رجب 2024، يمكث المعتمرين 5 ليالي في مكة المكرمة و4 بالمدينة المنورة، ويبلغ سعر الفرد في الغرفة الرباعية 33500 جنيهًا.

التزامات برامج عمرة رجب 2024