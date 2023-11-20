تعرف على تكلفة العمرة من مصر ٢٠٢٣

يبحث المواطنون الراغبون في أداء فريضة العمرة عن تكلفة العمرة من مصر ٢٠٢٣ من خلال البرامج المختلفة التي قامت بالإعلان عنها الشركات السياحية.

تكلفة العمرة من مصر ٢٠٢٣

لذلك تستعرض "الدستور " خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة الخاصة بتكلفة برامج العمرة من مصر ٢٠٢٣ وذلك من خلال عرض البرامج المختلفة للعمرة التي اعلنتها غرفة الشركات السياحية وكذلك تسهيل عملية البحث علي محرك البحث جوجل للراغبين في اداء فريضة العمرة للتعرف علي اسعار البرامج خاصة البرنامج الاقتصادي الذي يبحث عنه غالبية المواطنيين، من المصريين

وأوضحت الشركات السياحية أنه يمكن الوصول إلى أسعار البرامج الخاصة بالعمرة عن طريق الموقع الالكتروني لبوابة العمرة المصرية، الذي يضم برامج الشركات السياحية وأسعارها.





وبحسب الأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل الشركات السياحية الخاصة تكلفة العمرة من مصر ٢٠٢٣ حيث تتراوح ما بين ٢٨ ألف حتى ٣٢ ألف للبرنامج الاقتصادي يتم تحديدة حسب نوع الغرفة ونوع الخدمات المقدمة للمعتمر خلال فترة اقامة المعتمر بمكة أو المدينة المنورة ً

وقالت مصادر مطلعة بغرفة الشركات السياحية إن نسبة الإقبال على برامج العمرة في الوقت الحالي ضعيف إلى حد كبير نظرا لاستعداد المواطنين للسفر لأداء العمرة خلال الشهور الثلاثة وهي رجب وشعبان ورمضان بمقارنة بالأعوام السابقة.

في الوقت نفسه، تعمل الشركات المنظمة لبرامج العمرة وفقا للضوابط التي وضعتها الوزارة دون تحديد العدد المقرر على الشركات بالإضافة إلى استقرار أسعار البرامج إلى حد كبير بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.

الضوابط المنظمة للعمرة 2023

وكانت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أكدت أن الضوابط المنظمة للموسم هذا العام تضمنت عدة نقاط وتضم ضوابط العمرةشرحا لآليات عمل شركات الطيران في نقل المعتمرين، أهمها:

ضمان الالتزام الكامل بمواعيد السفر وحفظ حقوق المسافرين في كافة الأحوال

ضرورة وجود الباركود التعريفي الصادر من البوابة المصرية للعمرة حتى تكتمل الإجراءات القانونية التي تمكن المعتمر من السفر عن طريقشركات الطيران

يمكن الحصول على الكود التعريفي يعني صحة التأشيرة وسلامة إجراءات السفر والتعاقد مع شركة سياحة معتمدة

أحقية شركة السياحة للتعاقد مع شركة الطيران الخاصة بشرط تقديم الأخيرة خطاب ضمان لصالح شركات السياحة طوال الموسم بقيمة 2 مليون جنيه

التزام شركة الطيران برد قيمة تذكرة السفر للمعتمر في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تأخير او إلغاء الرحلة

تتحمل كافة النفقات المترتبة على عملية الإخلال في حالة تجاوزها قيمة خطاب الضمان المشار إليه بواقع 2 مليون جنيه

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