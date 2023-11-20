الضوابط العامة المنظمة لرحلات الحج السياحي 2024.. والتزامات الشركات

أعلنت اليوم الاثنين رسميا غرفة الشركات السياحية بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحج لهذا العام.

حيث تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، و 6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

ضوابط الحج السياحي 2024

حصلت الدستور على نسخة رسمية من الضوابط المنظمة للحج هذا العام وتضمنت الضوابط

الضوابط العامة للحج السياحي 2024

وتلتزم الشركات السياحية بكافة مواد وأحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٣٠٢٢، والقانون رقم ٣٨ لسنة ٩٧٧ بشأن: بشأن تنظيم أعمال الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وتلتزم الشركات السياحية بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية

الالتزامات المطلوبة من الشركات السياحة وفقا لوزارة الصحة السعودية

كما تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد وكذا التعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج.

وتلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط والتعليمات الصادرة بأي من الوسائل المتاحة عن كل من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج السعودية.

وكذا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها.

٣- تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات الصادرة من مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم الحج.

الضوابط المقررة على شركات السياحة والأفراد والهيئات

تلتزم الشركات السياحية بكافة التعليمات والضوابط الواردة بمحضر أسس وترتيبات شئون الحج بين الجانبين المصري والسعودي لهذا الموسم ١٤٤٥ هـ / ٢٠٢٤م، فضلا عن كافة التعميمات الواردة من الجانب السعودي بشأن القواعد المحددة لتنظيم رحلات الحج من خارج المملكة العربية السعودية.

غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة منوطة بتكوين التكتلات والضمانات فيما بين الشركات السياحية تمهيدًا

تلتزم لإدراجها على المسار الإلكتروني على ألا يقل عدد الحجاج بالمجموعة الواحدة عن ۲۰۰۰ حاج وذلك وفقا للضوابط الواردة من السلطات السعودية.

تلتزم الشركات السياحية بضرورة توعية جميع الحجاج بضرورة التزامهم بالأحكام الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية من حيث ضرورة الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، لا يتجاوز قيمته ۱۰ألاف دولار أمريكي أو ما يعادلها.

تلتزم الشركات السياحية بتوعية جميع الحجاج بضرورة التزامهم بكافة التعليمات المنظمة لشئون الحج والتي تمنع وتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية ورفع الأعمال الدعائية الأعلام والشعارات واللافتات. واجتناب جميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء النسك.

عدم استغلال الحج الأغراض سياسية أو العبث بأمن الحجيج أو إثارة النعرات الطائفية أو ممارسة الطقوس المذهبية أو جلبالمحظورات والمخدرات

تلتزم الشركات السياحية بتوعية الحجاج بتعليمات السلطات السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.

يسمح للشركات السياحية تنظيم رحلات حج ١٤٤٥هـ شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات حج

هذا العام يسمح للشركة بتسجيل الارتباط العائلي، وبحد أقصى خمسة أفراد لكل ارتباط، وتُطبق ضوابط الاعتذار والاستبدال على هذا الارتباط عند الوفاة أو قيد الحرية، ويتم الاستبدال لباقي الارتباط حال وجود مانع شرعي أو قانوني فقط يمنع سفرهم وذلك بعد العرض على اللجنة المختصة

الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة لكافة مستويات وبرامج الحج هي ثلاثة ليالي كحد أدنى، مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائية،ولن يتم السماح بتغيرها لأي سبب مع التزام الشركة بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه.

يُسمح للشركات السياحية بتنفيذ مستوى واحد فقط إما خمس نجوم أو اقتصادي (طيران) أو البرى.

في حالة رغبة الشركة في تعديل البرنامج داخل ذات المستوى يكون للأعلى فقط وبذات السعر المتفق عليه مع الحاج دون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية.

لا يُسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم صف أول، والذي يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقا لعقد يبرم بين الشركة والحاج، موضحًا به الخدمة الإضافية وسعرها وتخطر به الوزارة، وعند تقدم الحاج بشكوى إلى الوزارة

الوزارة تتولى تقييم أسعار هذه الخدمة.العلاقة بين الشركة والحاج تعاقدية ويلتزم كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.

المواعيد المحددة لإجراء القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب، ولا تقبل أي أعذار عن التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، ويعتبر تخلف الشركة عن تقديم طلب تنظيم الحج بمثابة تنازل منها عن تنظيمه

هذا الموسم، وذلك بهدف تعجيل الانتهاء من كافة الإجراءات المنظمة للحج بشكل مبكر، حال تقدم أحد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام الشركة باختيار مواطن يليه بقائمة الانتظار سيتم تصعيده بدلا منه عقب التحقق من ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وحال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركة.

تلتزم الشركات السياحية بتحرير إيصالًا للحاج موضحا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام يعتبر اقوال الحاج وما يبديه من أقوال ويقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية مفترضة لا تقبل إثبات العكس وذلك في مواجهة الشركة السياحية.

تلتزم الشركات السياحية بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي دون إدراجهم على البوابة الموحدة للحج أو مبالغ تزيد عما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج.

كما تلتزم بعدم استحداث اية برامج تخالف ما سبق ذكره، وحال المخالفة يتم مجازاتها قانونا.

تلتزم الشركات السياحية بعدم توجيه الحجاج إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة بـ ٦ ساعات على الأكثر. ٢٤- على مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات لإجراء معاينات السكن وتوثيق العقود الالتزام بالعودة بعد انتهاء المعاينة وعدم التخلف الحج، علما بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر مندوبها للتأكد من عودته إلى البلاد.

- تلتزم الشركات السياحية بالتعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج لجسر الجمرات، وحال مخالفة ذلك سيتم مجازاة الشركة قانونا.

تلتزم الشركات السياحية بالآلية المتفق عليها ما بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن سداد مبلغ جدية الحجز،على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتوجيه البنك المعني بذلك بصرف مبلغ جدية الحجز في غضون شهر عقب إجراء القرعة الإلكترونية، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

تلتزم الشركات السياحية بالتصعيد طبقا للترتيب الوارد بقوائم الانتظار المعلنة على البوابة الموحدة للحج إذا خلا مكان أحد الفائزين بالقرعة الأساسية بحسب الأحوال الخاصة بسياسة الاستبدال.

تلتزم الشركات السياحية بلصق استيكر على الغلاف الخارجي لجواز السفر مدون عليه اسم الشركة وبيانات الحاج ومستوى الرحلة، كما تلتزم الشركات بطباعة الكود التعريفي الصادر لكل حاج من البوابة الموحدة للحج ووضعه على جواز السفر في مكان ظاهر يمكن قراءته أليًا، وفى حالة نزعه أو إتلافه أو فقد الكود التعريفي يتحمل الحاج قيمة إعادة طباعته

تلتزم الشركات السياحية بإدراج البيانات الخاصة بالاستعداد المسبق على المسار الإلكتروني للحج.

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