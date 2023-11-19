الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة تشارك فى احتفالية إحدى سلاسل الفنادق العالمية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شاركت  غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة،  في الاحتفالية التي أُقيمت للإعلان عن الشراكة بين إحدى شركات التطوير العقاري وإحدى سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، وذلك لإنشاء برج فندقي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن عددًا من الغرف والشقق الفندقية. وذالك نيابة عن  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.  

 وخلال الاحتفالية، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات الوزير وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمّنة هذه النوعية من المشروعات والتي تجمع عددًا من العناصر الفندقية والإدارية والتجارية في مكان واحد، وهو ما يعكس الثقة الراسخة في المقصد المصري وإمكانياته والفرص التي يتيحها للاستثمار بمختلف المجالات خاصة المجال السياحي.

وزير السياحة والآثار يلتقي مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة

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العاصمة الإدارية الجديدة

 

وأضافت أن إقامة مثل هذا المشروع في العاصمة الإدارية الجديدة تسلط مزيدًا من الضوء على الإمكانيات والفرص الواعدة التي تتيحها العاصمة الإدارية الجديدة للمستثمرين، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 والتي ترتكز على عدد من المحاور منها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب القدرة على زيادة الحركة السياحية المتوقعة وإرضاء كافة الأذواق والشرائح.

وأوضحت أن وجود هذه النوعية من المشروعات الفندقية المتميزة في العاصمة الإدارية سيكون له أثر كبير في تشجيع سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات في الفترة القادمة.

كما دعت المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والمتاحة في عدد من المناطق المختلفة في مصر، والتي من الممكن إقامة مشروعات سياحية كبيرة بها نظرًا لما تمتلكه من مقومات فريدة والتي من بينها المنطقة المحيطة بمطار سفنكس الدولي، ومحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء، واستثمارًا للمدن الجديدة.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركة والفندق عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروعهم الضخم في مصر، وبالأخص في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين على الإمكانيات التي يتمتع بها المقصد المصري والتي شجعتهم على إقامة هذا المشروع. 

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