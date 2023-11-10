الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر المقصد السياحى الأفضل لعام 2023 ضمن قائمة المقاصد العالمية

وزارة السياحة
وزارة السياحة

تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جائزة مجلة "Lonely Planet" الإنجليزية باعتبار مصر المقصد السياحي الأفضل لعام 2023 ضمن قائمة المقاصد العالمية، وفقًا للاستفتاء الذي أجرته المجلة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM2023) في دورتها الـ44 التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وفي سياق متصل، عقد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال المشاركة في البورصة، لقاءً مع ممثلي هيئة البحرين للسياحة والمعارض؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والبحرين في مجال السياحة، والتأكيد على أهمية السياحة البينية بين البلدين، والاتفاق على تنظيم بعض البرامج السياحية المشتركة لزيادة الحركة السياحية الوافدة من عدد من الأسواق السياحية الكبرى.

جذب مزيد من السائحين وزيادة عدد الليالي السياحية

وتناول اللقاء أيضًا إجراء بعض الاتفاقيات الثلاثية بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص المصري من شركات سياحية ومنشآت فندقية لدعم البرامج السياحية المقدمة من خلالهم؛ بهدف جذب مزيد من السائحين وزيادة عدد الليالي السياحية.

كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع عدد من أهم منظمي الرحلات بالسوق البريطانية والأسواق الأوروبية المختلفة ومسئولي عدد من شركات الطيران العالمية، حيث تم إلقاء الضوء على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة من مختلف الأسواق السياحية إلى المقصد السياحي المصري، واستعراض استراتيجية الهيئة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التأكيد على تخصيص حزمة حوافز جديدة للتوسع في مختلف الأنشطة الترويجية للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المختلفة. 

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 بالإضافة إلى طمأنتهم على استقرار الأوضاع في مصر والإشارة إلى التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ولا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، والإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار جراء هذه الأحداث.

من جانبهم، أكد منظمو الرحلات ومسئولو شركات الطيران على أهمية المقاصد السياحية المصرية بالنسبة لهم وتنوعها، وزيادة حجم الطلب عليها خلال الفترة القادمة.

وزارة السياحة المصرية العامة للتنشيط السياحي مصر المقصد السياحي بورصة لندن هيئة البحرين للسياحة

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