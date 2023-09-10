الكيانات غير الشرعية.. تحدِ يواجه وزارة السياحة والآثار

الكيانات غير الشرعية .. من أبرز التحديات التي تواجه وزارة السياحة والآثار، حيث تحل محل الشركات السياحية المسجلة لدى وزارة السياحة والآثار.

ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجى لانتشار تلك الكيانات وتوغل عملها فى القطاع السياحي، سواء بتنظيم البرامج السياحية بالمقاصد السياحية المختلفة أو تدخلهم فى مجال رحلات الحج والعمرة.

وتبحث حاليا وزارة السياحة والآثار سبل مواجهة وتقنين أوضاع هذة الكيانات غير الشرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة، والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبها أكدت غرفة شركات السياحة، زيادة الأنشطة المخالفة والكيانات والتي تمارس عملها مدعية أنها مرخصة سياحيا علي غير الحقيقة، إذ خاطبت الغرفة الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة لشرطة السياحة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الكيانات حماية لصناعة السياحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، أن الغرفة تلقت عدة شكاوى بوجود كيانات غير شرعية تقوم بنفس عمل شركات السياحة السائحين والمواطنين أو تنفيذ الرحلات الإختيارية أو نقل السائحين بسيارات غير سياحية.

وأضاف، أن تلك الأعمال تخالف القانون الذي أوكل تنفيذها لشركات السياحة المرخصة وحدها القيام بهذه الأعمال، كما أنها تسئ لسمعة السياحة المصرية حيث يتم تنفيذها بعيدا عن رقابة وزارة السياحة وضوابطها الصارمة ما يعرض حياة المواطنين والسائحين للخطر ولا يضمن حقوقهم، بجانب أنها تعد إهدارا للمال العام حيث أن تلك الكيانات لا تسدد الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات المرخصة، مشيرا إلى أن بعض هذه الكيانات تعلن عن نشاطها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أماكن تجمعات المواطنين غير عابئة بالتبعات القانونية لذلك.