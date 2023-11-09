الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة

اجتماع بين وزير السياحة
اجتماع بين وزير السياحة ومفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية

 

 

 عقد، منذ قليل،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءً مع الدكتور Tobias Lindner مفوض الحكومة الفيدرالية الألمانية لشئون السياحة وذلك استكمالًا للقاءاته الرسمية خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين،

وقد حضر اللقاء، السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، ونورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير،  محمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي المصري ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص  الوزير على التواصل الفعال مع كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة السياحة في السوق الألماني لبحث تبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاستمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الألماني.

وزير السياحة والآثار يتوجه في زيارة قصيرة للعاصمة الألمانية برلين

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وزير السياحة يواصل لقاءاته المهنية والإعلامية خلال مشاركته ببورصة لندن

 

تنفيذ الحملات الترويجية الدولية في الأسواق المستهدفة

 

وقد تناول اللقاء تبادل المعلومات عن الوضع السياحي في البلدين والتنظيم المؤسسي لصناعة السياحة، بالإضافة إلى كيفية تنفيذ الدور الرقابي والتنظيمي للصناعة، حيث استعرض الوزير دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتي تعد الذراع التسويقي للوزارة، للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها تنفيذ الحملات الترويجية الدولية في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم حزم من الحوافز لتشجيع منظمي الرحلات وشركات الطيران على تنفيذ برامج ورحلات سياحية إلى مصر.

كما استعرض الجانبان آليات العمل الحالية، والخطط والمستهدفات، ومحاور تنفيذ هذه الخطط، حيث ألقى الوزير الضوء على محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، كما تحدث عن التطورات التي شهدتها البنية الأساسية في مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة ولاسيما في مجال الطرق وشبكة المواصلات.

وخلال اللقاء، استعراض أيضًا الوزير المقومات التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، حيث حرص الجانب الألماني على التعرف على الخطط التنموية لمصر في مجال السياحة وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تطرق الوزير للحديث عن التجربة السياحية الثرية والمتنوعة التي يمكن للسائحين الاستمتاع بها خلال زيارتهم لمصر، مشيرًا إلى المنتجات السياحية الجديدة الواعدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي من بينها منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي تسعى الوزارة من خلاله نحو جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، لافتًا إلى أن برنامج زيارة معالم القاهرة الكبرى التاريخية يضم عددًا من المواقع الأثرية المتنوعة، هذا بالإضافة إلى إمكانية استمتاع السائحين ولا سيما الألمان، خلال زيارتهم لمصر، بالمنتج السياحي الإقليمي الجديد الذي يجمع بين مصر والأردن ويقدم فرصة للسائحين والزائرين لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بكل من مدن طابا والقاهرة الكبرى بمصر ومدينتي البتراء والعقبة بالأردن.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة  الوزير الحالية لألمانيا جاءت لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئوليين الحكوميين وكبار مسئولي السياحة الألمان، بجانب عدد من اللقاءات المهنية مع منظمى الرحلات وممثلي شركات الطيران في السوق الألماني، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية هناك.
 

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