الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يواصل لقاءاته المهنية والإعلامية خلال مشاركته بورصة لندن

جانب من الاجتماعات
جانب من الاجتماعات

 

 عقد احمد عيسي وزير السياحة والاثار اليوم عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي مجموعة من منظمى الرحلات وشركات الطيران البريطانية والدولية. ولقاءات مع مسئولي وممثلي مجموعة من منظمى الرحلات وشركات الطيران البريطانية والدولية... واتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA

استكمالًا للقاءات المهنية التي يعقدها  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لليوم الثاني على التوالي، خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها أمس وستستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، 

كما التقى، أيضًا، بمسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةABTA"    Association of  British Travel Agentوالتي تعتبر أكبر رابطة للسفر في المملكة المتحدة حيث تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، كما أن هذا الاتحاد يعتبر عضو في الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية ECTAA.

وقد جاءت هذه اللقاءات للوقوف على خطط هؤلاء منظمى الرحلات وشركات الطيران والسياحة بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والتعرف على مقترحاتهم لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023

 

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فتح آفاق جديدة للتعاون

كما تم أيضًا مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون

 في مجال السياحة في مصر، وبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية للوصول إلى مستهدفات وزارة السياحة والآثار من صناعة السياحة في مصر.

وتم، أيضًا، تسليط الضوء على فرص النمو السياحي الموجودة في مصر، حيث قام الوزير بإطلاعهم على حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة من منظمى رحلات وشركات طيران لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها.

وقام أيضًا بالحديث عن فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي، مستعرضًا حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي، وحرص الوزير على حثهم على الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير،  محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلة عن السفارة المصرية في لندن.

وفي سياق متصل، واصل أحمد عيسى، اليوم، أيضًا، لقاءاته الإعلامية التي يعقدها خلال الزيارة، حيث التقى اليوم مجموعة أخرى من ممثلي وسائل الإعلامية البريطانية والدولية منها The Independent، Monocle Magazine، إلى جانب القنوات التليفزيونية CBS News، والعربية،History Channel.

وكان قد عقد،  الوزير، أمس، لقاءات إعلامية مع رويترز، والتايمز، وبلومبرج الشرق، وحوار تليفزيوني مع الإعلامي ريتشارد كويست بشبكة CNN، بالإضافة إلى عقده مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.
 

وزير السياحة بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 لندن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

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