الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة يعقد عددًا من اللقاءات الإعلامية خلال المشاركة في بورصة لندن

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

عقد، اليوم احمد عيسي وزير السياحة  عددًا من اللقاءات الإعلامية مع كبرى وسائل الإعلام من بينها رويترز والتايمز، وبلومبرج الشرق، كما أجرى حوارًا تليفزيونيًا مع الإعلامي ريتشارد كويست بشبكة CNN.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها  الوزير للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحةWorld Travel Market (WTM2023) في دورتها 44 التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري.

وخلال هذه اللقاءات، أوضح  الوزير  أهمية السوق البريطاني بالنسبة للمقصد السياحي المصري، كما استعرض مستجدات السياحة في مصر، والمشروعات الجديدة المرتقب افتتاحها.

كما أشار  إلى حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لدعم صناعة السياحة في مصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الذي قامت الوزارة بمد العمل به حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وأوضح أنه في إطار خطة الدولة لتحقيق نمو في صناعة السياحة في مصر يتراوح ما بين 25%- 30% سنويًا فإنها تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة وسائل من بينها تقديم وتشغيل الخدمات في المواقع السياحية والأثرية.

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المتحف المصري الكبير

وعن المتحف المصري الكبير، أوضح الوزير أنه إضافة كبيرة للسياحة المصرية عند افتتاحه، كما أنه سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر ولاسيما من السائحين المحبين لمنتج السياحة الثقافية ولديهم شغف بالحضارة والآثار المصرية العريقة، كما أنه سيعمل على زيادة عدد الليالي السياحية في القاهرة، كما استعرض ما تم انجازه من أعمال بالمتحف استعدادًا لافتتاحه المرتقب.

وأشار  الوزير إلى مشروعات تطوير المواقع الأثرية ولاسيما الموجودة بمنطقة القاهرة التاريخية والتي تتم في ضوء تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد، لافتًا إلى أن برنامج زيارة معالم القاهرة الكبرى التاريخية يضم عددًا من المواقع الأثرية المتنوعة والشاهدة على الحقب الزمنية المتعددة للحضارة المصرية على مر عصورها.

وتحدث أيضًا عن خطط الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي بمصر ولاسيما في المجال الفندقي لزيادة عدد الغرف الفندقية لتلبية الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

جدير بالذكر أن  الوزير كان قد عقد، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية، والذي تحدث خلاله عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ومستهدفات الدولة المصرية من هذه الصناعة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه المستهدفات.
 

الاستثمار السياحي الحركة السياحية صناعة السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار CNN رويترز

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