الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023

الجناح المصري ببورصة
الجناح المصري ببورصة لندن

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023

 

تستعرض الدستور تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 الذي افتتح اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في المعرض.

تبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك ٦٥٠ متر مربع، بالإضافة الى دور علوي ١٤٠ متر مربع، ويشارك فيه ٦٢ جناح تضم ٢٧ شركة سياحية و٣٢ فندق وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

وقد جاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني حديث الشكل به بعض اللمسات من المتحف المصري الكبير، ويوجد به شاشات كبيرة لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الخاصة بالجمهور، وغرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار.

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المنتجات التراثية المصرية المختلفة

 

كما خُصص مكان بالجناح للترويج لبعض المنتجات التراثية المصرية المختلفة كالمشروبات والتمور المصرية، كما تم تخصيص مكان بالجناح مصنوع على الطراز الأسواني النوبي لعرض منتجات التراث النوبي بأسوان منها منتجات الحرف اليدوية والتوابل المختلفة، كما يتم توزيع على الجمهور من زائري الجناح المصري، هدايا تذكارية مصممة على الطراز الأسواني.

وتم تنفيذ بالجناح العديد من الأنشطة المصاحبة والتفاعلية حيث تم الاستعانة بمتخصصين داخل الجناح المصري لكتابة أسماء زائرين الجناح المصري باللغة الهيروغليفية علي ورق البردي وبشكل مجاني خلال أيام المعرض، كما توجد فرقة موسيقية وعازفة للهارب.

تشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM) والتي انطلقت فعاليات دورتها 44 اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن،

كما قامت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنفيذ أنشطة دعائية بالعاصمة لندن للترويج للمقاصد السياحية المصرية على هامش هذا المعرض.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يُشارك به هذا العام أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض من نحو 184 دولة.
 

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أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجناح المصري الم شارك في المعرض وزارة السياحة وزير السياحة والآثار مصر

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