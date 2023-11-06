الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجناح المصرى يشهد إقبالًا من الزوار خلال اليوم الأول للمعرض

جانب من المعرض
جانب من المعرض

افتتح، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44، والتي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر خلال الفتـرة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد شارك في الافتتاح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، محمد محسن، الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها. 
 

وزير السياحة والآثار ونظيرتة الإيطالية يناقشا دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة


 

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وزير السياحة يبحث مع منظمى الرحلات الإيطاليين تنشيط الحركة السياحية

أهم صناع القرار السياحى وكبار منظمى الرحلات 

وأكد  أحمد عيسى أهمية مشاركة الوزارة في هذا المعرض السياحي الهام الذي يعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية بعد معرض ITB بألمانيا، وتعد فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم، حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي وكبار منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

كما أشار إلى أهمية السوق السياحية البريطانية التي تعتبر من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتًا إلى أن هذه السوق تعد أيضًا ضمن أهم الأسواق التي تستهدفها مصر، لا سيما في ظل شغف واهتمام السائحين البريطانيين بالمقاصد السياحية المصرية نظرًا لتعدد الأنماط السياحية التي تجذبه كالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة الغوص والجولف وغيرها.

وعقب الافتتاح، حرص  أحمد عيسى على القيام بجولة داخل الجناح المصري المشارك بالمعرض، ولقاء العارضين المصريين، حيث حرص على الوقوف على الموقف الراهن للطلب في السوق البريطانية على مصر، ومعدلات الحجوزات خلال الفترة المقبلة.

كما استمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر وبما يضمن استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من هذه السوق، متمنيًا لهم النجاح خلال أيام المعرض.

هذا وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من الزوار، سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

ويُشارك هذا العام في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2023 أكثر من 3500 عارض بأجنحة داخل صالات العرض، ويشارك به نحو 184 دولة.

وتشارك مصر، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بها، حيث تبلغ مساحة الجناح المصري المُشارك في المعرض هذا العام ٦٥٠ مترًا مربعًا، بالإضافة إلى دور علوى ١٤٠ مترًا مربعًا، ويشارك فيه ٦٢ جناحًا تضم ٢٧ شركات و٣٢ فندقًا وشركة إير كايرو Air Cairo وشركة نسمة للطيران وجناح لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يعقد  الوزير أحمد عيسى مجموعة من اللقاءات الرسمية مع بعض مسئولي السياحة الحكوميين، ولقاءات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات ومسئولي شركات الطيران البريطانية والعالمية، بجانب عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة على هامش هذا المعرض.
 

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