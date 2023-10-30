الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة وسفير سنغافورة يناقشان سبل التعاون فى مجال السياحة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 نائب وزير السياحة وسفير سنغافورة يناقشان سبل التعاون في مجال السياحة

 

استقبلت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار  لشئون السياحة، السفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، حيث تمت مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين المصري والسنغافوري في مجال السياحة، وذلك بحضور السفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

 

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وفي بداية اللقاء، أكدت نائب الوزير على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وسنغافورة، مشيرة إلى حرص الجانب المصري على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من سنغافورة، كما استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تشمل ضمن ركائزها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي تهدف الاستراتيجية للوصول بها إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

كما أشارت إلى اهتمام مصر حاليًا بتعزيز منتج السياحة الاستشفائية، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة في هذا المجال، منوهة بأن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية شاملة لدراسة الإمكانيات المتاحة في هذا المنتج، وتحديد سبل الاستفادة منها، مع دراسة الأسواق المستهدفة وشرائح السائحين، إلى جانب الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها دولة سنغافورة.

وخلال اللقاء استعرضت نائب الوزير عددًا من فرص الاستثمار السياحي المتميزة في عدد من المناطق منها مدينة العلمين الجديدة.

من جانبه، استعرض سفير دولة سنغافورة بالقاهرة عددًا من محاور التعاون بين مصر وسنغافورة في المجال السياحي، كما أوضح اهتمام الجانب السنغافوري بالاستثمار السياحي في مصر لزيادة عدد الغرف الفندقية بها، لافتًا إلى أنه سوف يتم التنسيق لتنظيم زيارة إلى مصر لمجموعة من المستثمرين وممثلي الفنادق العالمية، التي تضع نصب أعينها التواجد في السوق المصرية، وتقديم منتجات فندقية جديدة مثل منتج الشقق الفندقية ذات الشهرة العالمية الواسعة، والتي تجذب إليها شريحة مميزة من السائحين من مختلف الأسواق السياحية.
 

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