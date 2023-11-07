معرض لندن للسياحة.. تخوفات من زيارة الشرق الأوسط ومصر تطمئن "سياحها"

أكد سامح عبدالمنعم، عضو غرفة الفنادق السياحية، مشاركة قطاعي السياحة العام والخاص في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44 التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري، مؤكا أهمية المشاركة لدراسة الأوضاع الحالية، وكذلك استطلاع رغبات السياح ومنظمي الرحلات من مختلف دول العالم.

وأكد عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالة من الترقب والتخوف من قبل منظمي الرحلات الدوليين المشاركين في بورصة لندن بشكل عام، خاصة أن الوضع في الفترة الحالية صعب للغالية لاتخاذ أي قرار بالسفر، في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث الجارية بالممنطقة.

وأضاف عبدالمنعم، أن الاتجاه نحو الحجز للبرامج السياحية في الوقت الحالي ضعيف جدا، خاصة في الفترة من يناير إلى أبريل، وما قبل وبعد تلك الفترة تأثر أيضا لكن بنسب أقل، كون الفتره من يناير حتى أبريل أقل إشغالا، وهي ظاهرة يصعب معالجتها مع الوضع الحالي، وقد يتغير الوضع مع أي تطور جديدا في الأحداث الجارية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عضو غرفة الفنادق، أن الحرب على فلسطين لها تأثيرها المباشرعلى نسب الإشغالات بالمدن السياحية القريبة من حدود فلسطين وإسرائيل، خاصة مناطق طابا ونويبع ودهب وأيضا مدينة شرم الشيخ، لذلك يقوم مديري الفنادق والمنشآت السياحية بجنوب سيناء حاليا بالتواصل مع شركات السياحة العالمية ومنظمو الرحلات الدوليين لطمأنتهم والتأكيد على أن المدن السياحية أمنة وجميع السائحين سيكونون في أمان.

المشاركة تهدف لمواجهة حالة من التخوف من زيارة المنطقة

من جهته، قال الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن مشاركة قطاع الطيران في هذا الحدث الذي يتمتع بأهمية كبيرة ويجذب عددا كبيرا من كبرى شركات الطيران حول العالم ضمن أهم أولويات القطاع لمواجهة أي حالة من التخوفات لدى منظمي الرحلات من فكرة السفر خاصة لسيناء والمدن الشاطئية المصرية القريبة من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف موسى أن قطاع السياحة على ارتباط وثيق بقطاع الطيران، وتشكل الرحلات السياحية نسبة كبيرة من رحلات الطيران حول العالم، وتسعى مصر للطيران من خلال مشاركتها بالمعرض لزيادة حصتها من سوق السياحة العالمية مستغلة مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تشارك هذا العام بجناح متميز، هذا ويشارك بمعرض سوق السفر ما يقرب من 50 ألفا من كبار الشخصيات في قطاع السياحة، ويقدم المعرض فرصة لالتقاء ممثلي الوجهات السياحية وتعريف بعضها ببعض والتمهيد لعقد صفقات سياحية كبرى ما بين هيئات السياحة والعملاء ووكلاء السفر.