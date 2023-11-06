وزير السياحة: يكشف خطط الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة فى الخارج

كشف أحمد عيسي وزير السياحة والآثار عن خطط وسياسات الوزارة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران وللترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة القادمة، مستعرضًا حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة وتتعاون فيها مع شركاء المهنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44 التي انطلقت فعالياتها اليوم، وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري، وخلال المؤتمر استعراض أحمد عيسى جهود الوزارة للارتقاء بالدور الرقابي والاستعانة بكفاءات متخصصة في هذا المجال، كما استعراض إجراءات الإصلاح التشريعي، مشيرًا إلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الذي صدر مؤخرًا، مؤكدًا أهمية هذا القانون في تعزيز دور القطاع الخاص المحرك الأساسي لصناعة السياحة في مصر.

كما تحدث الوزير عن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لإطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر لا سيما في مجال الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر والعمل على زيادة الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة القادمة يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وعن تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية بمصر من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم، أشار الوزير إلى أن هذا يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مستعرضًا جهود الوزارة لتحسين تجربة السائحين في أهم المزارات السياحية والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة، مشيرًا إلى المخطط العام التنظيمي (Master Plan) لتطوير المنطقة من مطار سفنكس الدولي وحتى هرم سقارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



جهود للارتقاء المقاصد السياحية المصرية

كما قام بإلقاء الضوء على عدد من الافتتاحات الأثرية الجديدة وجهود تطوير البنية التحتية في القاهرة، مما يساعد على الارتقاء بمدينة القاهرة كمنتج سياحي قائم بذاته، موجهًا الدعوة للسائحين البريطانيين لزيارة مصر ومشاهدة هذه التطورات الجديدة على أرض الواقع والاستمتاع بالتجربة السياحية الفريدة.

كما قام الوزير بإلقاء الضوء على ما يتم من جهود للارتقاء بمطارات المقاصد السياحية المصرية والجهود المبذولة لزيادة عدد مقاعد الطيران الدولي والداخلي، لافتًا إلى أن العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر