الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يعقد مؤتمرًا صحفيًا لممثلي وسائل الإعلام البريطانية والدولية

الوزير خلال اللقاء
الوزير خلال اللقاء

خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة   (WTM2023

 

 

عقد منذ قليل،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مؤتمرًا صحفيًا، حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية منصحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM2023) في دورتها 44 التي انطلقت فعالياتها اليوم وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري،


 

كما حضر المؤتمر، السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير،  محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، وممثلين عن السفارة المصرية في لندن.


 

وقد بدأ المؤتمر بكلمة استهلاليه  عمرو القاضي رحب خلالها  بالحضور، كما قام بإلقاء نظرة عامة على المستجدات التي تشهدهاالحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما السوق البريطاني، بالإضافة إلى طمأنة الحضور على استقرارالأوضاع في مصر.

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023

 

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تفاصيل مشاركة القطاع السياحي في الدورة 43 لبورصة لندن السياحية

الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials)
 

كما قام بعرض بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) التي تم تصويرها مع عدد من السائحين من مختلف الجنسياتالمتواجدين حاليًا بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لافتًا إلى أن هذهالأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يساهم في الاستفادةمنها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.

 

وخلال المؤتمر الصحفي استعرض  الوزير أبرز المستجدات والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ولا سيما جراء الأحداثالجارية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة جراء هذه الأحداث.

وزير السياحة والآثار بورصة لندن الدولية للسياحة الإعلام البريطانية والدولية السياحية السفارة المصرية في لندن

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