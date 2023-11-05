تفاصيل مشاركة القطاع السياحي في الدورة 43 لبورصة لندن السياحية

ينطلق غدا الاثنين فاعليات معرض السياحة بلندن WTM بمشاركة الهيئة العامة للتنشيط السياحي بقطاعيها العام والخاص، وتعد المشاركة فى فعاليات الدورة رقم 43 لبورصة لندن السياحية المعروفة باسم «world travel market» ثانى أكبر بورصة سياحية فى العالم بعد بورصة برلين والتى ستقام بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن يصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الي لندن اليوم للمشاركة في فعاليات المعرض، حيث تشارك مصر سنويًا ممثلة في وزارة السياحة والآثار وهئية التنشيط السياحي، حيث سيعقد الوزير عدة لقاءات مهنية عديدة مع ممثلي ومنظمي الرحلات البريطانية لبحث زيادة التدفق السياحي من السوق الإنجليزي.

كما سيقوم القطاع السياحى خلال فعاليات البورصة بتوجيه عدة رسائل مهمة عن ما يحدث مع تطوير واستقرار في المدن المصرية خاصة المدن الشاطئية والمدن التي تتمتع بالسياحة الثقافية، بالإضافة إلى أن المنتج السياحى شاهد خلال الفترة الماضية تحسن كبير فى مستوى البنية التجتية وربط المدن السياحية ببعضها كذلك الخدمات المقدمة بالفنادق اوالمنتجعات السياحية لجميع السائحين، وزيادة الطاقة الفندقية فى كثير من المدن السياحية المصرية.

ويعد المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية وأحد أهم التجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة، حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر.

ويشارك بالمعرض أهم صناع القرار السياحى حول العالم وكبرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين فى مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.