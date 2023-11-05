الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غادة شلبى: نستعد لبدء حملات ترويجية مشتركة مع شركات الطيران الصينية

نائب الوزير خلال
نائب الوزير خلال اللقاء

التقت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. 

وخلال اللقاء أكدت نائب الوزير على اهتمام الوزارة بالسوق الصينية، وحرصها على العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر خاصة في ظل شغف السائح الصينى بالمقصد المصرى ولا سيما الحضارة والآثار المصرية القديمة، مشيرة إلى استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغنى والفريد في المنتج السياحى المصرى وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين نظرًا لقدرتها على تلبية رغباتهم.

انطلاق اجتماع اللجنة التنفيذية ل95 للاتحاد العربى للنقل الجوى بمشاركة مصر للطيران

معرض السفر والسياحة الخارجية في الصين COTTM

 

كما أشار  عمرو القاضي إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سوف تشارك في الدورة الـ16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين "COTTM"، المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر القادم في إطار الجهود للترويج والتسويق للمقصد المصرى في الصين، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصينية التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة الهامة، مؤكدًا إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين "البلوجرز" الصينيين المهتمين بالسياحة ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة مصر والتعرف على ما تتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة لنقل تجربتهم السياحية في مصر لمتابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك للتسويق للمقصد المصرى وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.

txt

مشروعات سياحية على أرض الفيروز.. وزير الطيران: مليارا جنيه تكلفة تطوير مطار سانت كاترين

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بالعمل في المقصد السياحي المصرى الذى يعد من المقاصد السياحية الهامة لدى السائح الصينى، كما ثمّنوا محاور التعاون التي تم استعرضها خلال الاجتماع والتي من المتوقع أن تثمر عن نتائج إيجابية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة إمكانية التنسيق بين الشركة ومنظمي الرحلات المصريين العاملين في السوق الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون والآليات التى يمكن العمل من خلالها الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة واستثمار المشاركة المصرية في المعرض السياحى في الصين بأفضل طريقة ممكنة.

شركات الطيران الصينية حملات ترويجية شركات الطيران غادة شلبي الآثار المصرية COTTM

مواد متعلقة

نائب وزير السياحة وسفير سنغافورة يناقشان سبل التعاون فى مجال السياحة

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ35.1 مليار دولار خلال أكتوبر

بركان غضب فى الأهلى.. الخطيب يعنّف كولر ويخصم 100 ألف من كل لاعب

أفضل صفقات كلوب.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان