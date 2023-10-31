الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مشروعات سياحية على أرض الفيروز.. وزير الطيران: مليارا جنيه تكلفة تطوير مطار سانت كاترين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعمل الحكومة على تحويل مدن سيناء خاصة سانت كاترين إلى مدينة عالمية في السياحة البيئية والدينية، لذلك دخلت في خطة الدولة للتطوير التي تجري الآن من خلال حزمة مشاريع قومية وتنموية، وتتم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق مشروع التجلى الأعظم الذي يجعل سانت كاترين قبلة للسياحة البيئية والدينية.

وتعمل الدولة حاليًا على إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم.

ومن أهم الأماكن التي سيتم تطويرها مطار سانت كاترين، وهو من المطارات السياحية المهمة وسيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية في المدينة.

وقال وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي إن مطار سانت كاترين من أهم المشروعات التي تولي الدولة اهتماما بها لإحياء مشروع التجلي الأعظم، وبلغت تكلفة تطوير مطار سانت كاترين ملياري جنيه، ومن المقرر افتتاحه نهاية العام.

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة لجميع الشركاء الأفارقة للعمل سويًا


وأوضح وزير الطيران المدني أن أعمال التطوير تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لخدمة المنطقة السياحية وإنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار.

txt

وزير الطيران المدنى يبحث وسفير سيراليون بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

 المشروعات السياحية أرض الفيروز 


وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المشروعات السياحية على أرض الفيروز تضمّ أيضًا مشروع إنشاء 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدًا، وكنيسةً، ومدرسةً، وسوقًا تجاريةً، بمنطقة الزيتونة.

وتشمل إنشاء منطقة تضمّ مركز الزوار المخصص لتقديم مختلف الخدمات للسائحين، ويضمّ محالًا ومكاتب إداريةً ومطعمًا وكافتيريا والقبة السماوية وغيرها، وكذلك الفندق الجبلي، ويضمّ 150 وحدة فندقية، وساحة السلام، وبها (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبنى عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتيريا - غرف اجتماعات)، والساحة مصممة لتمكين جميع أتباع الديانات السماوية الثلاث لمناجاة المولى عز وجل.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة الإسكان مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة تأتي اتساقًا مع المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين التاريخية والروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، وكلم سيدنا موسى عليه السلام، كما تضم جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، ويُعدّ أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتعدّ المدينة ملتقى للديانات السماوية الثلاث، وتقع في قلب محمية طبيعية، مما جعلها منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

مشروعات سياحية مشروعات سياحية علي ارض الفيروز ارض الفيروز مدينة سانت كاترين سانت كاترين

مواد متعلقة

تعرف على 6 قرارات للحد من حوادث الطرق في مدن محافظة جنوب سيناء

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

مخطط إسرائيلى يضع "وجهات بديلة" لتهجير الفلسطينيين بعد فشل "سيناريو مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام المفاجآت.. ما مراحل الحرب على غزة كما وضعتها إسرائيل؟

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا