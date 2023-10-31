مشروعات سياحية على أرض الفيروز.. وزير الطيران: مليارا جنيه تكلفة تطوير مطار سانت كاترين

تعمل الحكومة على تحويل مدن سيناء خاصة سانت كاترين إلى مدينة عالمية في السياحة البيئية والدينية، لذلك دخلت في خطة الدولة للتطوير التي تجري الآن من خلال حزمة مشاريع قومية وتنموية، وتتم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق مشروع التجلى الأعظم الذي يجعل سانت كاترين قبلة للسياحة البيئية والدينية.

وتعمل الدولة حاليًا على إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم.

ومن أهم الأماكن التي سيتم تطويرها مطار سانت كاترين، وهو من المطارات السياحية المهمة وسيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية في المدينة.

وقال وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي إن مطار سانت كاترين من أهم المشروعات التي تولي الدولة اهتماما بها لإحياء مشروع التجلي الأعظم، وبلغت تكلفة تطوير مطار سانت كاترين ملياري جنيه، ومن المقرر افتتاحه نهاية العام.



وأوضح وزير الطيران المدني أن أعمال التطوير تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لخدمة المنطقة السياحية وإنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار.

المشروعات السياحية أرض الفيروز



وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المشروعات السياحية على أرض الفيروز تضمّ أيضًا مشروع إنشاء 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدًا، وكنيسةً، ومدرسةً، وسوقًا تجاريةً، بمنطقة الزيتونة.

وتشمل إنشاء منطقة تضمّ مركز الزوار المخصص لتقديم مختلف الخدمات للسائحين، ويضمّ محالًا ومكاتب إداريةً ومطعمًا وكافتيريا والقبة السماوية وغيرها، وكذلك الفندق الجبلي، ويضمّ 150 وحدة فندقية، وساحة السلام، وبها (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبنى عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتيريا - غرف اجتماعات)، والساحة مصممة لتمكين جميع أتباع الديانات السماوية الثلاث لمناجاة المولى عز وجل.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة الإسكان مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة تأتي اتساقًا مع المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين التاريخية والروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، وكلم سيدنا موسى عليه السلام، كما تضم جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، ويُعدّ أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتعدّ المدينة ملتقى للديانات السماوية الثلاث، وتقع في قلب محمية طبيعية، مما جعلها منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم.