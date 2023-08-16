تعرف على 6 قرارات للحد من حوادث الطرق في مدن محافظة جنوب سيناء

قرر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، صدور عدد من القرارات للعمل على الحد من حوادث الطرق بمدن المحافظة.



حيث عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا طارئًا، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة إجراءات لتلافي حوادث الطرق داخل مدينة شرم الشيخ، وخاصة طريق الشيخ زايد بشرم الشيخ، وضبط الحركة المرورية.

وتم خلال الاجتماع، عرض اماكن تكرار الحوادث في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية وتوضيح أسباب تلك الحوادث وتم مناقشة وعرض الحلول التي يمكن تنفيذها فورا للحد من تكرار الحوادث بتلك الأماكن خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ ، عدة توجيهات في هذا الشأن منها عمل حارة انتظار لتحميل

الركاب الخاصة بالسرفيس والميني باص التابع لشركات السياحة وذلك على يمين الطريق امام مدخل فندق سافوي وذلك لمنع عبور المشاة للشارع بغرض ركوب السرفيس.

كما تضمنت الإجراءات تركيب أعمدة إنارة إضافية بالجزيرة الوسطى بطريق الشيخ زايد في الأماكن ضعيفة الرؤية تركيب مطبات صوتية أمام مداخل الشوارع المتقاطعة مع طريق الشيخ زايد وطريق نبق الخلفي.

وشملت قرارات المحافظ تركيب أعمدة إنارة بالميدان أمام محطة الوقود المغلقة بطريق نبق الخلفي

التأكيد على إضاءة كافة الميادين بالمدينة وكذا أعمدة الإنارة قبل الميدان بمسافة 300 متر خلال فترة تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.

كما كلف المحافظ بتركيب أعمدة إضافية على مداخل المحاور العربية المتقاطعة مع طريق نبق الخلفي والطريق الدائري المدينه.

وشدد المحافظ علي سرعة تنفيذ كافة التوجيهات على ان يتم عرض الموقف بتقرير مصور يوم الاثنين القادم.

حضر الاجتماع اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد نادر علام نائب رئيس المدينة، والعميد أحمد صلاح مدير المرور بالمحافظة، وعدد من رؤساء القطاعات بالمدينة، والمعنيين.