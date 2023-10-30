الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران ؛ ندعم الجهود المشتركه لجميع الشركاء الافارقة للعمل سويا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

قام اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بإفتتاح أولي الجلسات الرسمية لورشة عمل منظمة الكوميسا تحت عنوان«المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدنى»، والتي من المقرر استمرار فاعليتها حتي الأول مننوفمبر بحضور ٣٧ مشارك من الدول الأعضاء في المنظمة ومسئولي النقل الجوي بسلطة الطيران المدني المصري والشركات التابعة لوزارةالطيران المدني.

وذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمد جسور التواصل والترابط مع جميع الأشقاء الأفارقة بما يحقق الاندماج الإقليمي والتكامل القاري،وهو ما تنتهجه وزارة الطيران المدني من خلال رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع دول القارة السمراء خاصة في مجال النقلالجوي،

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تطوير قطاع النقل الجوي

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني عن شكره وتقديره لضيوف مصر من الدول الأعضاء وممثليالأمانة العامة بمنظمة الكوميسا، وجميع المشاركين معربًا عن ترحيبه  بجون باتيست مدير البنية التحتية واللوجستيات وسكرتيرعام المنظمةوأديكيني أولوينجي مديرعام النقل الجوي ورئيس الوفد المشارك بالكوميسا،، 

قائلًا أننا نسعد ونقدر اختيار منظمة الكوميسا جمهورية مصرالعربية للمره الثانيه علي التوالي لهذا العام لإستضافة ورش العمل في مختلف المجالات،حيث تهدف ورشة العمل هذه المره إلى مراجعةنتائج الدراسة التي أجراها برنامج دعم تطوير قطاع النقل الجوي في مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية لتتوافق معأحكام قرار ياموسوكرو، مشيرًا أن جلساتها ستدعم الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء الأفارقة للعمل سويًا تحت مظلةسوق موحد للنقل الجوي الإفريقي، بما يضمن سهولة وحرية حركة الركاب والبضائع للربط بين جميع دول القارة السمراء، وبما يحقق أعلىمستويات الأمن والسلامة الجوية الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والترابط بين جميع دول القارة.

 

وأشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تحرص على التعاون والتنسيق الدائم مع منظمة الكومسيا لتعزيز مصالح الدول الأعضاء في مختلفالملفات والموضوعات ذات الأهتمام المشترك لصناعة الطيران المدني الإفريقي بما يعزز دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلفأنشطة النقل الجوي

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وزير الطيران الافريقي محمد عباس حلمي وزير الطيران الكوميسا منظمة الكوميسا الطيران

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