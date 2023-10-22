وزير الطيران يحدد رأسمال شركة الخطوط الجوية بـ2.5 مليار جنيه

أصدر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قرارا وزاريا يحمل رقم 831 لسنة 2023، والصادر حول تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وينص قرار وزير الطيران على استبدال المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الصادر برقم 130 لسنة 22022، والذي ينص على تحديد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 2 مليار و500 مليون جنيه مصري.

وحدد القرار رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار و451 مليون و588 ألف جنيه مصري، موزعا على عدد أسهم قدرها 24 مليونا و515 ألفا و855 سهما، قيمة كل سهم 100 جنيه مصرى، وجميعها مملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارالوزير كما نوهت الجريدة الرسمية على العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، حيث صدر في أغسطس الماضي 2023.

قرار مصر للطيران للشحن الجوي

وكان وزير الطيران المدني قد أصدر قرارًا سابقًا حمل رقم ٦٨٨ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للشحن الجوى والمعدل بالقرار رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٢٢ طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۲۰، وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم ٥۰۱ لسنة ۲۰۲۳ بتشكيل الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٢٥؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم ٢٤٥ لسنة ۲۰۲۳ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ۲۰۲۳/۲/۱٤ وتعديلاته، على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعه رقم (٣٦٧) المنعقد بتاريخ ۲۰۲۳/۱/١٥ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها وتعديل المادتين السادسة والسابعة صورة من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران؛ وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعها المنعقد بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱٤ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة للطيران بمبلغ ١،١٣٤،١٦۰،۰۰۰جم وإضافة مبلغ ۲۰ جنيها مصريا المتبقي من المديونية إلى حساب حسابات دائنة للمصالح والهيئات (وزارة المالية) وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران.

وعلى موافقة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى باجتماعه رقم (۲۲۲) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٩؛ وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية لشركة مصر للطيران للشحن الجوى باجتماعها المنعقد بتاريخ ۲۰۲٣/٦/١٢ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع الشركة مصر للطيران للشحن الجوى بمبلغ ٢٩،٠٥٥،٤٠٠ جنيه مصرى وإضافة مبلغ ٤٩،٤٣ جنيه مصرى المتبقي من المديونية إلى حساب الاحتياطيات الأخرى وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة.