الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران ورئيس هواوى يناقشان التعاون فى مجال تكنولوجيا التقنية الرقمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، وقيادات الوزارة بمسئولي شركة هواوي لتكنولوجيا التقنية الرقمية.

وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، المقام بالعاصمة الصينية بكين، والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

وقد حضر اللقاء من جانب شركة هواوي جيم ليو، الرئيس التنفيذي لهواوي بمصر، وفليكس شى، الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن فريق الشركة من مصر والمقر الرئيسي.

وتناول الاجتماع الاطلاع على أحدث التقنيات المقدمة من شركة هواوي العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية المتطورة والحوسبة السحابية؛ كما تم استعراض مجالات عمل الشركة في العديد من المطارات العالمية، ومن أهمها مطارا هونج كونج وشانجى الدوليين، بالإضافة إلي الخدمات المتطورة لتقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الطيران المدنى.

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استراتيجية وزارة الطيران نحو التحول الرقمي


 وأعرب الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني عن تقديره هذا اللقاء المثمر؛ والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على إدخال كل التقنيات الحديثة والمتطورة في مختلف أنشطه الطيران المدنى، والتعرف على سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركة؛ مؤكدًا أهمية استخدام ورقمنة الخدمات الإلكترونية فى مختلف المجالات بما يتماشي مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التحول الرقمي والاعتماد على منظومة الذكاء الاصطناعي.

 والاستفادة من خبرة الشركة وإمكاناتها فى تقديم الحلول التقنية، بما يحقق المرونة والسرعة والكفاءة ويتواكب مع المتغيرات العالمية؛ لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية، وبما يعزز المكانة الريادية التي تحظي بها مصر على خريطة المطارات العالمية.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين تقوم بدراسة وبحث مجالات التعاون الثنائي، والتي تهدف إلى قيام الشركة بالمشاركة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وخدمات الحوسبة السحابية.
من جانبهم أشاد مسئولو شركة "هواوي" بأهميه هذا اللقاء، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدنى على الجهود الفعالة التى تقوم بها الوزارة، خلال الفترة الحالية، لتطوير منظومة النقل الجوى فى مختلف الأنشطة، وبخاصة الاهتمام بمشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، وتحديث نظم الملاحة الجوية والاتصالات بما يتيح الفرصة أمام الشركة لإبرام شراكات فعالة وواعدة مع الجانب المصري في مجال التكنولوجيا الرقمية.

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