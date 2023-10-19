الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبراء سياحة: نؤيد قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال علي غنيم عضو الاتحاد العام للغرف السياحية  إنه يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قاله عن حماية الأمن القومي المصري، ومن أي آراء تفكر في تهجير الشعب الفلسطيني، وكذلك حل القضية الفلسطينية.

وأشار “غنيم” إلى أن رفض الرئيس السيسي لقرار تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه لسيناء، قرارًا صائبًا، خاصة أن مصر ليست لديها اراضي للبيع او أنها  تقبل أي عملية تهجير للشعب الفلسطيني.

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 من جانبه، قال عاطف عبداللطيف عضو غرفة الفنادق أن الدور المهم والمحوري والشجاع والصريح جاء فقط من الجانب المصري، ويدل على الخبرة وبعد النظر فيما سيحدث والحقيقة أن مصر تدرس دائما ما يحدث في مختلف المجالات سواء عسكرية او الامني او المستوى الاجتماعي، وكذلك ترقب للأوضاع بشكل كبير.

وأشار إلى أن مصر ردت على هذا الملف بمنتهى الشجاعة، فكان لديها بصيرة فيما يتعلق بتوقيت اشتعال المنطقة، وكان الرد رغم الضغوط، واضحًا، وشدد على أن موقف مصر في التعامل مع هذا الملف مشرف جدًا.

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