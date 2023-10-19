"حقوق إنسان" النواب: نفوض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى

طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال "رضوان"، إن الرئيس السيسي لوّح خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لو طلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء فسيخرج الملايين من المصريين، وبالفعل خرج الملايين في ساعات محدودة.

وأكد "رضوان" مساندة البرلمان المصري للشعب الفلسطيني، قائلًا: القاعة العامة للمجلس النيابي اليوم تكتسي بالسواد حزنًا على الشهداء الفلسطينيين، وأتمنى أن تكتسي قريبًا بالثوب الأبيض احتفالًا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".