الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق إنسان" النواب: نفوض الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومى

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال "رضوان"، إن الرئيس السيسي لوّح خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لو طلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء فسيخرج الملايين من المصريين، وبالفعل خرج الملايين في ساعات محدودة. 

وأكد "رضوان" مساندة البرلمان المصري للشعب الفلسطيني، قائلًا: القاعة العامة للمجلس النيابي اليوم تكتسي بالسواد حزنًا على الشهداء الفلسطينيين، وأتمنى أن تكتسي قريبًا بالثوب الأبيض احتفالًا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

النائب طارق رضوان لجنة حقوق الانسان الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

رئيس برلمانية "المصري الديمقراطي": نقف خلف فلسطين ونرفض التهجير بدعاوى كاذبة

برلمانى: الشعب المصرى يقف مع الرئيس السيسى دفاعًا عن كرامة الأمة

وكيل "حقوق إنسان النواب": ما يحدث فى فلسطين جرائم حرب

بالدموع.. برلمانية تؤيد الرئيس السيسى فى قرارات الحفاظ على الأمن القومى

رئيس زراعة النواب: المشاهد المستمرة للاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين تدمى القلوب

سليمان وهدان: المعارضة تفوض الرئيس السيسي باتخاذ كافة التدابير لحفظ الأمن القومي

رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري": نشيد بموقف الرئيس السيسي لإيقاف مخطط التهجير

النائب ضياء داود: نواجه أسوأ نسخ من الإدارات الغربية والأمريكية خلال 100 عام

الأكثر قراءة

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

منشور يجوب مواقع التواصل الاجتماعى.. هل حذُفت سيناء من الخريطة؟

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

عبر موقع "إكس".. أفيخاى أدرعى يهاجم أنغام والأخيرة: ربنا ياخدك

بالزى الرسمى.. نجمات الفن متطوعات فى مؤسسة الهلال الأحمر المصرى

"مراتي فضحتني".. مفاجآت في تحقيقات الصيدلي المتحرش بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم