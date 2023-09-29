الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران والسفير اليابانى يشهدان مراسم تشغيل أولى رحلات "مصر للطيران" إلى طوكيو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، وهيروشي أوكا، سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران" المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات، في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، وذلك استمرارًا للجهود التنموية التي تتبناها  وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية بالوصول  إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.

في هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمي،  وزير الطيران المدني، الشكر للحكومة اليابانية وللسفير اليابانى وكل الجهات المعنية لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين، الأمر الذي يؤكد عمق علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن تشغيل خط طيران منتظم ومباشر يعد نقطة التواصل بين شعوب القارات، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما سيتيح الفرصة للعديد من شركات السياحة ووكلاء السفر لتنظيم برامج ورحلات سياحية من اليابان إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأعرب وزير الطيران عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب الياباني فى مختلف أنشطة النقل الجوى، خاصة فى ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا حرص وزارة الطيران نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في ظل التعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بالعمل المشترك والمتواصل مع الشركاء اليابانيين في مختلف المجالات، كما أشار سيادته إلى أنه مع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن نتاج العمل المشترك والمتواصل مع الجانب اليابانى مع افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، الذى يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدني فى إطار تحول المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة.

فتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة

وأكد وزير الطيران حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على مواصلة خطتها الطموحة لزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم، وفتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وخلال مراسم الاحتفال، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية. 

من جانبه، أعرب السفير هيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، عن سعادته وامتنانه باستئناف خط الطيران المباشر بين البلدين، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات، ومثمنًا الجهود المصرية ومساعي قطاع الطيران المدني في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لإعادة تشغيل هذا الخط، خاصة أن مصر تعد مركزا محوريًا ونقطة تواصل بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، بما يعزز حجم التبادل والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن السائح الياباني يعشق الحضارة المصرية، وتعتبر مصر من أكثر الدول التي يفضل زيارتها، حيث تحظى بموقع استراتيجي متميز، وتحتضن الكثير من الأماكن الأثرية كالأهرامات والمعالم الثقافية الفرعونية بمدينة الأقصر، كما أبدى السيد السفير إعجابه الشديد بجمال طبيعة مياه البحر الأحمر الصافية، فضلًا عن المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه خلال الفترة  المقبلة، الذى يعتبر رمزا  لشراكة التعاون الفعال بين اليابان ومصر.

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هذا ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر الذي يعد من الطرازات العريضة، وتبلغ سعتها 309 مقاعد، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس من مطار القاهرة، على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت، على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية، وفقا لسياسة العرض والطلب والإقبال علي المقصد السياحي المصري.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة؛ احتفالا بإعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم.

وزير الطيران سفير دولة اليابان اليابانية طوكيو مصر للطيران أولى رحلات الشركة الوطنية ٣٠ مليون سائح

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