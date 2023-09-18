وزير الطيران يصدر قرارًا بتعديل النظام الأساسى لشركة مصر للطيران

أصدر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، قرارًا وزاريًا حول استبدال نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 135 لسنة 2022، والذي جاء نصه كالتالي:

تفاصيل نص قرار الوزير

نص القرار الذي أصدره الوزير على أن يتم تحديد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه مصري، وتحديد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ مائة وخمسة ملايين وخمسة وستة وثلاثين ألفًا وسبعمائة جنية مصر (105,536,700 جنيه مصري)، موزعًا على عدد مليون وخمسة وخمسين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستين سهمًا (1,55,367 سهم)، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين نص قرار الوزير:





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