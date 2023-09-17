الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المطارات الذكية: الطيران تعتمد مشروعات جديدة لتخفيض الانبعاثات الكربونية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تعمل  وزارة الطيران المدني على تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بجميع المطارات المصرية بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وذلك من خلال التوسع بالطاقة الشمسية بالمطارات، وتخفيض الانبعاثات الكربونية للتخفيف من التأثيرات المناخية.

وأكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن إدارة التخطيط بالشركة اعتمدت على دمج البعد البيئي واستخدام الطاقة الشمسية في المطارات المصرية  لتواكب العالم في هذا الشأن، خاصة أن ذلك الاتجاه يعتبر ضمن أهم أولويات وزارة الطيران المدني واستراتيجيتها لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات أكثر استدامة وفق خطة مصر 2030، ونجحت القابضة للمطارات في تمويل وتحويل بعض المطارات إلى اعتماد الطاقة الشمسية أحد أهم الموارد لتخفيف الانبعاثات الكربونية.

المطارات التي يتم تنفيذ المشروعات بها

شهد كل من مطار شرم الشيخ والغردقة، حملات الترويج للسياحة البيئية والحفاظ على البيئة البحرية خاصة أن فوائد دمج البعد البيئي في قطاع الطيران المدني يشمل خفض الانبعاثات.

وقال ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مطار الغردقة الدولي تم وضعة رسميًا ليكون ضمن المطارات الصديقة للبيئة، وحاليًا تتم دراسة مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة من نوعها بالمطارات المصرية والإفريقية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء. وأنه مخطط أن يبدأ تطوير مباني ركاب مطار الغردقة لتحويله بالكامل لمطار صديق للبيئة، كما يستوعب 7 ملايين راكب سنويًا، بتجهيزات تكنولوجية عالية.

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مطار برج العرب الدولي

مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية شهد أيضًا تنفيذ مشروع أول مبنى صديق للبيئة وهو أول مشروعات منظومة المطارات المصرية صديقة البيئة الذي يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في الاعتماد على الطاقة الشمسية لوجود استراتيجيات مدروسة، لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون منها استخدام نظام الطاقة الشمسية، ونظام التكييف VRV. مما يؤدي لتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية، حيث يضم المطار أنظمة فنية وتكنولوجية ومن المقرر تركيبها في المبنى الجديد وفقًا لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميًا.

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مطار القاهرة الدولي

 تم افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي لدعم التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الطيران والتصدي لآثار التغيرات المناخية، كما تم وضع خطة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030، ليكون مطار القاهرة الدولي نموذجًا استرشاديًا في دمج تحسين كفاءة الطاقة مع الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول للطاقة الشمسية مع مركز تحديث الصناعة ووزارتي الصناعة والبيئة.

كما تم إجراء دراسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ووزارة البيئة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED التي توفر استهلاك الطاقة في مقر الشركة القابضة وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ومراعاة البعد البيئي عند تحديد مسارات الطائرات واستخدامات الأراضي حول المطارات، وإعداد سجل بيئي للمطارات المصرية يتضمن قياسات الضوضاء، وعمل خطوط كونتورية للضوضاء حول المطارات.

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