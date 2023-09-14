"مصر للطيران": وضعنا اللمسات النهائية على عقود صفقة الطائرات الحديثة (خاص)

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الجانب الاستشاري وإدراة التخطيط بالشركة انتهى من وضع الملامح الأخيرة لصفقة الطائرات استعدادًا لتوقيع العقود مع شركتي "بوينج" و"إيرباص" خلال الفترة المقبلة.

وأكد زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حالة انتهاء باقي الإجراءات وتوقيع العقود في الوقت الحالي، سيتم تسليم الطائرات قبل نهاية عام 2025 وفقًا لخطة التصنيع الخاصة بالشركتين "بوينج" و"إيرباص"، لتنضم تلك الطائرات لأسطول الشركة، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية بشركة مصر للطيران حددت الطرازات المقرر التعاقد عليها سواء من الطرازات العريضة والمتوسطة.

وأضاف أن الشركة الاستشارية أيضًا هي من تحدد عدد الطائرات المقرر الاتفاق عليه سواء بنظام الشراء أو الإيجار، وجار الآن الانتهاء من الاتفاق مع الشركات المؤجرة والمصنعة للطائرات، للحصول على أفضل عرض منها قبل التوقيع على الصفقة، والإعلان عن جميع تفاصيلها، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث أسطول مصر للطيران بالتزامن مع استرتيجية الدولة لتحقيقي 30 مليون سائح بحلول 2030.

فتح 8 نقاط جديدة

وكان قد أكد المهندس يحيى زكريا أن شركة مصر للطيران ضمت 6 خطوط جديدة ونقاط جديدة لشبكتها، منها القصيم وتبوك السعودية ونيو كبير في أمريكا وداكا في بنجلاديش ومانشيستر في إنجلترا وسان الجزائر لأول مرة بنظام الشارتر. على متن رحلات صحفية، على هامش جلسات اجتماعات الجمعية العمومية رقم 79 لاتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” وتأثيرها على الصناعة إلى الخارج.

كما اجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيمانًا بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.