الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران": وضعنا اللمسات النهائية على عقود صفقة الطائرات الحديثة (خاص)

المهندس يحيى زكريا
المهندس يحيى زكريا

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الجانب الاستشاري وإدراة التخطيط بالشركة انتهى من وضع الملامح الأخيرة لصفقة الطائرات استعدادًا لتوقيع العقود مع شركتي "بوينج" و"إيرباص" خلال الفترة المقبلة.

وأكد زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في حالة انتهاء باقي الإجراءات وتوقيع العقود في الوقت الحالي، سيتم تسليم الطائرات قبل نهاية عام 2025 وفقًا لخطة التصنيع الخاصة بالشركتين "بوينج" و"إيرباص"، لتنضم تلك الطائرات لأسطول الشركة، مضيفًا أن اللجنة الاستشارية بشركة مصر للطيران حددت الطرازات المقرر التعاقد عليها سواء من الطرازات العريضة والمتوسطة.

وأضاف أن الشركة الاستشارية أيضًا هي من تحدد عدد الطائرات المقرر الاتفاق عليه سواء بنظام الشراء أو الإيجار، وجار الآن الانتهاء من الاتفاق مع الشركات المؤجرة والمصنعة للطائرات، للحصول على أفضل عرض منها قبل التوقيع على الصفقة، والإعلان عن جميع تفاصيلها، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث أسطول مصر للطيران بالتزامن مع استرتيجية الدولة لتحقيقي 30 مليون سائح بحلول 2030.

بـ5 مطارات.. استراتيجية الدولة لتنشيط السياحة الوافدة على الطيران "منخفض التكاليف"

txt

"مصر للطيران" تُسير رحلة خاصة للأهلى إلى السعودية

فتح 8 نقاط جديدة

وكان قد أكد المهندس يحيى زكريا أن شركة مصر للطيران ضمت 6 خطوط جديدة ونقاط جديدة لشبكتها، منها القصيم وتبوك السعودية ونيو كبير في أمريكا وداكا في بنجلاديش ومانشيستر في إنجلترا وسان الجزائر لأول مرة بنظام الشارتر. على متن رحلات صحفية، على هامش جلسات اجتماعات الجمعية العمومية رقم 79 لاتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” وتأثيرها على الصناعة إلى الخارج.

كما اجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيمانًا بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

مصر للطيران القابضة لمصر للطيران الشركة القابضة لمصر للطيران بوينج وايرباص الطيرازات العريضة

مواد متعلقة

"مصر للطيران" تُسير رحلة خاصة للأهلى إلى السعودية

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

السجن 15 سنة لشاب هدد خطيبته بالصور فى الشرقية

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بمكاسب 11 مليار جنيه

سياسيون ليبيون لـ"الدستور": مواطنونا يعولون على مصر فى تجاوز كارثة "دانيال"

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس