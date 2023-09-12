بـ5 مطارات.. استراتيجية الدولة لتنشيط السياحة الوافدة على الطيران "منخفض التكاليف"

نجحت الدولة في وضع استراتيجية خاصة لتنشيط حركة السياحة الوافدة، من خلال تشجيع الطيران الأقل سعرًا والمعروف بالطيران "منخفض التكاليف" على الهبوط في عدد من المطارات المصرية، أبرزهم 5 مطارات (الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، سفنكس، العالمين) دون مطار القاهرة الدولي، لتنشيط السياحة الوافدة ضمن استراتيجيتها لتنمية السياحة المستدامة وجذب 30 مليون زائر بحلول 2030.

واستقبلت مدينة العالمين الجديدة على أثر ذلك، منذ بداية الموسم، ما يقرب من 205 طائرات شارتر "منخفض التكاليف"، ووصلت الطائرات عن طريق مطار العالمين الدولي، بينما استقبل مطار مرسى مطروح الدولي 159 رحلة شارتر، وذلك بالتزامن مع فعاليات مهرجان العالمين الجديدة.

وكشفت سلطة الطيران المدني أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف توفير تذاكر طيران بأسعار تنافسية، سواء للمواطنين أو الأجانب، وتم تشغيل الرحلات منذ الجدول الشتوي لعام 2022-2023، كذلك بدأ تعظيم خطة الطيران "منخفض التكاليف" للشركات الأجنبية، والتي تعتبر الأكبر عالميًا من خلال تقديم برامج لتحفيز الطيران والتوسع في توفير حركة النقل في العديد من الدول الأوروبية.



تقل تكلفته من 40 إلى 60 % عن الطيران العادي

قال اللواء أحمد حمدي، الوكيل الدائم لشركة ويز إير المجرية في مصر، في تصريحات خاصة إن الطيران منخفض التكاليف هو طيران منتظم يعمل بنظام جداول ومواعيد منتظمة لإقلاع الطائرات من المطارات، ولكن الرحلات مخفضة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60% عن سعر تذاكر الطيران على الخطوط الرسمية للدول، وتعتبر الأسعار هي أحد أهم المميزات به. ولكنه لا يتضمن بعض الخدمات الترفيهية أو الأساسية على متن الرحلات العادية، مثل تقديم وجبات خفيفة، وعدم السماح للمسافر إلا بحقيبة واحدة، كذلك صغر حجم الكراسي على متن الطائرات، بالإضافة إلى عدم وجود شاشات عرض تلفزيونية في الطائرات، وغالبًا لا يسمح له بالهبوط في مطار العاصمة، ولكن تهبط الطائرات في مطارات المحافظات السياحية فقط.

وأضاف حمدي أن الطيران منخفض التكاليف عكس تمامًا الطيران العارض أو الشارتر، والذي يعتمد على حجز الرحلات بشكل مباشر من خلال منظمي الرحلات الأجانب في مختلف دول العالم، ويحسب تكلفة الرحلة أو سعر التذكرة بناء على سعة الطيران وتكلفة الضيافة فقط.



خريطة الطيران منخفض التكاليف لمصر

أضاف وكيل وزير الطيران في مصر أن الشركة قدمت خطة مدروسة لسلطة الطيران المدني تتضمن تنظيم وتدشين عدد من خطوط الطيران الجديدة من مدن وعواصم العالم للمقاصد السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتم اختيار ٥ مطارات مصرية للهبوط بينها مطار سفنكس الدولي ومطاري شرم الشيخ والغردقة ومطار برج العرب ومطار مرسى علم، لاستقبال سائحين من ٥ دول من مناطق ونقاط مختلفة، وتسعى الشركة إلى زيادة النقاط الجديدة خلال الفترة المقبلة.

بينما تنقل شركة الطيران السائحين من إيطاليا من ثلاث مطارات في روما ونابولي وميلانو، وبدأت الرحلات بتكلفة ٥٠ دولار فقط للإيطاليين، وذلك لدعم السياحة المصرية، وبعد تشغيل الخط والدعاية الجيدة سيصل سعر التذكرة إلى ٢٠٠ دولار.



من إنجلترا، تقلع الرحلات من مطار يونان الإنجليزي، ومن المقرر أن تطلق الشركة أولى الرحلات القادمة من مطار يونان الإنجليزي إلى مطار سفنكس الدولي في الأول من أكتوبر المقبل، بأسعار تذاكر تبدأ من 30 دولارًا إلى 50 دولارًا لثمن الرحلة، وذلك بمناسبة افتتاح أحدث خطوطها. كذلك، تنظم الشركة رحلات أسبوعية من مطار لوتون بلندن إلى مطار سفنكس الدولي، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ومن الإمارات العربية المتحدة، تقلع الرحلات من مطار أبوظبي الدولي، حيث ينطلق خط طيران جديد بين مطاري سفنكس وأبوظبي في أول أكتوبر المقبل، بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، مع زيادة الرحلات تدريجيًا.

وأشار حمدي إلى أن الشركة اختارت مطار سفنكس الدولي في العاصمة لكونه يعمل بنظام الطيران منخفض التكاليف، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحويل بعض المطارات في العاصمة إلى نظام السماء المفتوحة، ما عدا مطار القاهرة الدولي، لأنه في قلب العاصمة. كما أشار إلى أن الشركة حصلت قبل أسابيع على تصريح بتشغيل رحلاتها بين مطار أبوظبي ومدينة سوهاج، ودشَّنت على أن يتم تشغيل رحلتين بين مطاري أبوظبي وسوهاج أسبوعيًا، ومن المقرر زيادة الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من الشهر المقبل، ضمن خطة لزيادة عدد رحلات الشركة في مصر لتنشيط حركة السياحة الدولية، أما في المجر، فتقلع الرحلات من مطار بودابست الدولي إلى مطار الغردقة وشرم الشيخ وسفنكس الدولي.

مصر تعظيم دور الطيران الاقتصادي



فيما أكد حسين الشريف رئيس شركة إير كايرو، أن دعم الدولة لتعظيم دور الطيران الاقتصادي، من خلال شركة إير كايرو، يعد أفضل الخطوات التي تم انجازها لزيادة الحركة السياحية، خاصة بالتزامن مع استراتيجية الدولة لتحقيق ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.

وأضاف أن شركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران، والذراع منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران، تعمل على الوصول لمختلف دول العالم، خاصة النقاط التي لا تشغلها مصر للطيران، وفتح أسواق جديدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف أن “إير كايرو” كانت تمتلك ١٢ طائرة وأصبحت تمتلك الآن ٢٤ طائرة وسيصل في مارس المقبل إلى ٣٠ طائرة ضمن أسطولها الحديث.

وأضاف أن إير كايرو الجديدة نجحت في تسيير ٤٨ رحلة أسبوعية إلى الغردقة منذ مارس ٢٠٢٣، بالإضافة إلى التعاون مع شركة Sun Express العالمية في تشغيل رحلات مباشرة من ١٤ مطارا في ألمانيا والأسواق التابعة، بمعدل ٤٨ رحلة أسبوعية لمطار الغردقة.

والهدف من الاتفاقية هو التوسع بعدد من المطارات الأوروبية، على أن تبدأ بالمطارات الألمانية ومطارات المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

كما اتفقا على التسويق لمسارات الرحلات الجوية بين ألمانيا ومصر، حيث سيتم تشغيل الخدمات بين قاعدة Sun Express في أنطاليا وإير كايرو في الغردقة بشكل مشترك.

وتوسّعت الرحلات بين ألمانيا والنمسا وسويسرا والغردقة في جدول رحلات مشترك بدأ رسميًا منذ ٣١ مارس ٢٠٢٢، حسب الاتفاق المبرم بين الشركتين، بينما تنظّم شركة EasyJet ٣ رحلات أسبوعية من مطار لوتون إلى القاهرة. مطار سفنكس الدولي يعمل أيضًا بنظام منخفض التكاليف لبدء تسيير رحلاتها من مطار لندن الدولي بالمملكة المتحدة ويعتبر ضمن مطارات دولية تخدم منطقة لندن إلى المطار سفنكس الدولي، تبدأ رحلاتها اعتبارا من ٣١ أكتوبر على أن تكون رحلاتها أيام الثلاثاء والخميس والسبت.



خطوط الطيران والأسعار

بأسعار تبدأ من 20 دولار وتصل إلى 60 دولار للرحلة، يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 60% عن أسعار التذاكر لدى الخطوط الوطنية في جميع الدول. ونظرًا للإقبال الشديد من هواة السفر بتكلفة أقل، خاصة الطلاب، فقد توجهت العديد من الدول بإنشاء جناح اقتصادي للطيران منخفض التكاليف، مثل المملكة العربية السعودية التي أنشأت ثلاث شركات تعمل بهذا النظام، والإمارات العربية المتحدة التي دشَّنت شركتان، وأخيرًا مصر التي بدأت تعزز دور شركة الخطوط الجوية المصرية لتصبح هي الأقوى كجناح اقتصادي منخفض التكاليف لمصر للطيران.

سلطة الطيران المدني



وأكدت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني أن المطالب التي تقدمت بها شركات "ويز إير" و"صن إكسبريس" و"إيزي جيت" و"فلاي إيجبت" للطيران تقدم طلبات فعلية لتشغيل رحلاتها للمطارات السياحية ومطار سفنكس الدولي. وأشارت إلى أن الشركات التي تعمل بنظام الطيران المنتظم ولكن بتكاليف أقل، ثبتت من قبل جديتها في تنفيذ الرحلات وتنظيمها وفقًا للجداول بعد إنهاء كافة التصاريح والإجراءات المتبعة من قبل سلطة الطيران المدني.