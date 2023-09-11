الطيران: الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة تغطى حركة المسافرين لـ10 سنوات

صرح الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بأن الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة تغطي التوقعات المستقبلية للزيادة أعداد المسافرين لمدة 10 سنوات مقبلة، وفقا للتوقعات العالمية لزيادة المسافرين والمقدرة بـ3.5% سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء مع الصحفيين بمدينة الغردقة، على هامش الجلسة التشاورية المنعقدة بشأن إنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

إنشاء مبنى ركاب رابع في مطار القاهرة

وقال الفريق محمد عباس حلمي، إن إنشاء مبنى ركاب رابع في مطار القاهرة، ما زال قيد الدراسات للمشروع ولم تنته منها الشركة القابضة للمطارات، مشيرًا إلى أن طاقة المطار الاستيعابية الحالية تستوعب 28 مليون راكب، وبحسب إحصائية آخر عام، استقبل المطار 20 مليون راكب خلال العام الجاري 2023.

وحول التساؤل عن التمويلات المخصصة للمشروع، أكد وزير الطيران أن الشركة القابضة للمطارات والمصرية للمطارات قادرة على توفير التسهيلات والتمويلات اللازمة لكافة تطويرات المشروعات بالتعاون مع الشركاء.

وأكد اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، أن مشروع إنشاء مبني صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولى، يعتبر نواة لتحويل المطارات المصرية لمطارات صديقة للبيئة تراعي المعايير البيئية، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب صديق البيئة بمطار الغردقة، ستكون 7 ملايين راكب في العام.

وأشار “منصور” إلى أن عدد المسافرين بمطار الغردقة سيتجاوز الـ 10 ملايين راكب بحلول 2025.

وأضاف خلال جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبني ركاب صديق للبيئة والمقام حاليا بأحد فنادق مدينة الغردقة بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى واللواء عمرو حنفي محافظ الغردقة، أن المشروع يقام بالكامل بأيد مصرية من العاملين بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، ما أدي إلي توفيرعشرات الملايين من الجنيهات، موضحا أن وجود مطارات صديقة للبيئة يرفع من أعداد المسافرين إلي المطار.