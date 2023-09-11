"المصرية للمطارات": عدد المسافرين بمطار الغردقة سيتجاوز 10 ملايين راكب بحلول 2025

قال اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، إن مشروع إنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولي يعتبر نواة لتحويل كافة المطارات المصرية لمطارات صديقة للبيئة تراعي كافة المعايير البيئية، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب صديق البيئة بمطار الغردقة ستكون 7 ملايين راكب في العام.

وأضاف خلال جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة، والمقام حالياً بأحد فنادق مدينة الغردقة بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ الغردقة، أن المشروع يقام بالكامل بأيدي مصرية من العاملين بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وهو ما أدى إلى توفير عشرات الملايين من الجنيهات، موضحاً أن وجود مطارات صديقة للبيئة يرفع من أعداد المسافرين إلى المطار.



وأكد المهندس ياسر إبراهيم مدير مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، أن وزارة الطيران المدني وضعت بعض الأهداف لمشروع تطوير مطار الغردقة وإنشاء مبنى ركاب صديقة للبيئة تمثلت في زيادة القدرات الاستيعابية للمطار لتستقبل أعداد أكبر منالمسافرين وزيادة الحصيلة النقدية للمطار التي تدخل الموازنة العامة للدولة وأيضا العمل علي استمرار الريادة المصرية إفريقيا وعربيا على مستوى المطارات.



معدلات التشغيل الحالية

وأضاف أن مطار الغردقة وفقا لأحد التصنيفات الإفريقية المعتمدة يعتبر 5 أفضل مطار إفريقي بالرغم من المطار لا يوجد بالعاصمة فضلا عن أنه مطار سياحي فقط، موضحا أن مطار الغردقة به مبنيان للركاب (1و2) تقدر قدرتهما الاستيعابية حاليا نحو 13 مليون راكب.

وأشار إلى أنه وفقا لتوقعات الخبراء فإن أعداد الركاب المسافرين والقادمين لمطار الغردقة خلال عام 2025 سيتجاوز حاجز الـ10 مليون سائح، موضحا أنه وفقا لمعدلات التشغيل الحالية فإن أعداد الركاب ستتجاوز تلك النسبة.