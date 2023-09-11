الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"المصرية للمطارات": عدد المسافرين بمطار الغردقة سيتجاوز 10 ملايين راكب بحلول 2025

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قال اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، إن مشروع إنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولي يعتبر نواة لتحويل كافة المطارات المصرية لمطارات صديقة للبيئة تراعي كافة المعايير البيئية، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب صديق البيئة بمطار الغردقة ستكون 7 ملايين راكب في العام.

وأضاف خلال جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة، والمقام حالياً بأحد فنادق مدينة الغردقة بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ الغردقة، أن المشروع يقام بالكامل بأيدي مصرية من العاملين بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، وهو ما أدى إلى توفير عشرات الملايين من الجنيهات، موضحاً أن وجود مطارات صديقة للبيئة يرفع من أعداد المسافرين إلى المطار.
 

وزير الطيران المدنى يلتقي وفداً من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية لبحث أعمال تطوير البنية التحتية وتوسعة المطارات المصرية

 

txt

وزير الطيران المدنى يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا لاستعراض الخطط والتدابير الأمنية بالمطارات المصرية.

وأكد المهندس ياسر إبراهيم مدير مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، أن وزارة الطيران المدني وضعت بعض الأهداف لمشروع تطوير مطار الغردقة وإنشاء مبنى ركاب صديقة للبيئة تمثلت في زيادة القدرات الاستيعابية للمطار لتستقبل أعداد أكبر منالمسافرين وزيادة الحصيلة النقدية للمطار التي تدخل الموازنة العامة للدولة وأيضا العمل علي استمرار الريادة المصرية إفريقيا وعربيا على مستوى المطارات.


معدلات التشغيل الحالية

وأضاف أن مطار الغردقة وفقا لأحد التصنيفات الإفريقية المعتمدة يعتبر 5 أفضل مطار إفريقي بالرغم من المطار لا يوجد بالعاصمة فضلا عن أنه مطار سياحي فقط، موضحا أن مطار الغردقة به مبنيان للركاب (1و2) تقدر قدرتهما الاستيعابية حاليا نحو 13 مليون راكب.

وأشار إلى أنه وفقا لتوقعات الخبراء فإن أعداد الركاب المسافرين والقادمين لمطار الغردقة خلال عام 2025 سيتجاوز حاجز الـ10 مليون سائح، موضحا أنه وفقا لمعدلات التشغيل الحالية فإن أعداد الركاب ستتجاوز تلك النسبة.

المطارات المصرية الغردقة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المطارات عدد المسافرين

مواد متعلقة

مصادر: أعمال التطوير بمطار سانت كاترين وصلت 35%

تحليق 35 رحلة بالون طائر تقل 850 سائحًا بسماء الأقصر

"الغرف السياحية" يقدِّم خريطة مقترحات متكاملة لتشجيع الاستثمار السياحى

اتحاد الغرف: الحكومة حريصة على تسهيل مهمة القطاع الخاص

العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

"السياحة" تعلن خريطة مشاركتها فى المعارض السياحية الدولية

حقيقة اختناق 7 ركاب على رحلة إلى شرم الشيخ

مصادر مصر للطيران تطلق رحلاتها إلى طوكيو خلال أيام

الأكثر قراءة

أتربة تغطى السماء.. العاصفة دانيال تصل الإسكندرية وإجراءات عاجلة بالمحافظة

حقيقة فرض 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

إتاوة جبرية.. متى تنتهي أزمة "بلطجة السياس" في الشوارع؟

عشرات القتلى والمفقودين.. إعصار دانيال يخلف خسائر فادحة فى ليبيا (صور)

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب