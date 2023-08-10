الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدنى يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا لاستعراض الخطط والتدابير الأمنية بالمطارات المصرية.

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني من الحدث

 

عقد اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى اجتماعاً أمنياً موسعاً بمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا والسادة ممثلى الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولي وقيادات وزارة الطيران المدنى وبعض رؤساء الشركات التابعة ومسئولى قطاعات الأمن بالوزارة. وذلك لاستعراض التدابير الأمنية بمطار القاهرة الدولى والمطارات السياحية، وتقييم الوضع الأمني واستعراض خطط التأمين خلال الفترة القادمة.
في بداية الاجتماع،، رحب الفريق محمد عباس حلمي بجميع السادة الحضور مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تأتي ضمن سلسة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة في كافة مراحل السفر ،، موضحًا أهمية تطبيق القواعد والإجراءات بمنهجية واضحة ومحددة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية الموصي بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو ،، مؤكدًا على ضرورة مواصلة تدريب وتوعية جميع المتعاملين مع المنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية،، مؤكدًا على أن الجميع يعمل تحت منظومة واحدة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.
هذا وقد شدد وزير الطيران على ضرورة تطبيق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات  المعنية داخل المطارات المصرية،  مشيدًا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية  مما يسهم في تفادي أي معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية ، كما أشار وزير الطيران إلى أهمية متابعة الوضع الأمني أولا بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.

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