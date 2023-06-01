انتظام حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات رغم سوء حالة الطقس

أكدت مصادر مطلعة بميناء القاهرة الجوي انتظام الملاحة الجوية في المطارات المصرية عامة، ومطار القاهرة بشكل خاص، واستمرار حركة التشغيل لإقلاع وهبوط الطائرات رغم سوء الأحوال الجوية، والتي تشهد وجود عاصفة ترابية ونشاط رياح.

وحسب مصادر ملاحية، فإن موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد لم تؤثر على الإطلاق على حركة الطيران في مطار القاهرة حتى الآن أو المطارات الداخلية، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها، ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة، سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وقالت المصادر الملاحية إن هناك غرفة عمليات ومركز متابعة في كافة المطارات المصرية يتابع على مدار الساعة أوضاع وحالة الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدة أن قطاع العمليات يتابع التطورات على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتمت مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

وأكدت أنه فيما يتعلق بالرؤية الأفقية فوق مطار القاهرة فإنها تسمح بهبوط وإقلاع الطائرة دون أي معوقات للحركة الجوية، فضلا عن أن أجهزة المساعدات الملاحية على أعلى مستوى عالمي وتتعامل مع الأحوال الجوية السيئة والطقس غير المستقر دون تعطل الحركة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد نشرت صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس التى تشير إلى تأثر البلاد، اليوم الخميس، بنشاط رمال مثارة على أغلب الأنحاء، حيث وصلت الرؤية الأفقية إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة، طبقا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

