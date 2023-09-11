الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الطيران المدنى: مطار برنيس الدولى جاهز لاستقبال الرحلات السياحية الدولية

جلسة وزير الطيران
جلسة وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر

قال وزير الطيران المدني، الفريق محمد عباس حلمي، إن مطار برنيس الدولي جاهز لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة إلى محافظة البحر الأحمر، ويسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب، خاصة مدينتي حلايب وشلاتين، ويعزز زيادة حركة السياحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطيران، بحضور محافظ البحر الأحمر، وذلك على هامش جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة في مطار الغردقة الدولي.

وأوضح وزير الطيران، خلال كلمته، أن مطار برنيس الدولي، الذي يقع جنوب مدينة مرسى علم في البحر الأحمر، ويستوعب 600 راكب في الساعة، مفتوح أمام جميع شركات الطيران المدني حول العالم الراغبة في تشغيل رحلات جوية إليه دون أي معوقات.

وأضاف أن مطار برنيس الدولي صمم في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات، ويعد من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

ويقع مطار برنيس الدولى جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، قرابة 150 كيلومتراً عن مدينة مرسى علم، باتجاه مدينة الشلاتين، وبلغت تكلفة المطار حوالي 2.3 مليار جنيه، ويتكون من ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 متراً، و47 منشأ فنيًّا وإداريًّا وخدميًّا، ويحتوى المطار على ممر يتخطى حاجز الـ3.5 كيلومتر.

وزير الطيران المدني الرحلات السياحية مطار برنيس البحر الاحمر مدينة مرسى علم حركة السياحة الغردقة

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