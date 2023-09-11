الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على معارض "أهلا مدارس" بالبحر الأحمر.. والمحافظ: مستمرون حتى بعد بدء الدراسة

معرض اهلا مدارس بالغردقة
معرض اهلا مدارس بالغردقة

تشهد معارض «أهلا مدارس» منذ افتتاحها بمدن محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، حيث تستقبل يوميًا مئات الأسر لشراء مستلزماتهم من خلالها، وذلك بسبب أسعارها المخفضة التي وصلت 30% على بعض السلع المعروضة، وتوفير كافة متطلبات الأسر من الأدوات المدرسية بجانب توافر بعض السلع الغذائية.
 

ودشنت محافظة البحر الأحمر معرضًا في كل مدينة بالمحافظة، وهي مدن الغردقة ورأس غارب والقصير، بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر ومديرية التموين والغرفة التجارية، وعدد من السلاسل التجارية الكبرى بتلك المدن لتوفير عروض مخفضة، حيث افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المعرض المقام بمدينة الغردقة والذي يُعد الأكبر بين المعارض المطروحة بالمحافظة.

 

محافظ البحر الأحمر: مستمرون في تقديم خدمات معارض أهلاً مدارس حتى بعد بدء الدراسة
 

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المعارض تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب الأسعار المخفضة، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار في توفيرها حتى بعد بدء العام الدراسي للتخفيف على كاهل المواطنين وتوفير سلع ذات جودة مرتفعة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة انتظام المعارض في كافة مدن المحافظة، مع توفير كل السلع التي يتطلبها المواطنين، بجانب الإعلان عن التخفيضات للمواطنين وإعلان السعر على كل منتج.
 

وأضاف محافظ البحر الأحمر لـ"الدستور"، أن المعارض تم تحديد أماكنها في المناطق القريبة من الكتل السكانية لتسهيل حركة المواطنين، مع توفير خطوط سير لسيارات الأجرة من وإلى المعارض المقامة.
 

من جانبه قال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، إنه يتم الإشراف على المعارض بشكل دوري ومستمر بتعليمات مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدا أهمية المعرض لخدمة المواطنين بجانب زيادة الحملات التفتيشية على المحال في نطاق المدن لمتابعة الأسعار والصلاحية من قبل مفتشي التموين، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة أنشطة وسلع للمعارض لتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنين.

أهلا مدارس البحر الاحمر الأدوات المدرسية محافظة البحر الأحمر الغردقة بدء العام الدراسي الرقابة التجارية

مواد متعلقة

أماكن معارض أهلًا مدارس في القاهرة 2023 ومحافظات مصر

محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بالغردقة

السياحة تعود للانتعاش في البحر الأحمر.. والإشغالات 100%

وكيل تموين البحر الأحمر يعلن توافر السلع في الأسواق والمتاجر

الأكثر قراءة

عاجل .. سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

عاجل ..انفصال سيناء وانقسام إفريقيا.. البحوث الفلكية تتحدث عن ظاهرة جيولوجية محتملة

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

عاجل .. أستاذ استشعار عن بعد يرد على توقع العالم الهولندى بوقوع زلزال فى مصر

أول تعليق من والد اللاعب عمر شتا: خايف يعمل فى نفسه حاجة

أخبار فاتتك| موعد قدوم العاصفة دانيال.. وكارثة وراء زلزال المغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل