إقبال كبير على معارض "أهلا مدارس" بالبحر الأحمر.. والمحافظ: مستمرون حتى بعد بدء الدراسة

تشهد معارض «أهلا مدارس» منذ افتتاحها بمدن محافظة البحر الأحمر إقبالًا كبيرًا من المواطنين عليها، حيث تستقبل يوميًا مئات الأسر لشراء مستلزماتهم من خلالها، وذلك بسبب أسعارها المخفضة التي وصلت 30% على بعض السلع المعروضة، وتوفير كافة متطلبات الأسر من الأدوات المدرسية بجانب توافر بعض السلع الغذائية.



ودشنت محافظة البحر الأحمر معرضًا في كل مدينة بالمحافظة، وهي مدن الغردقة ورأس غارب والقصير، بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر ومديرية التموين والغرفة التجارية، وعدد من السلاسل التجارية الكبرى بتلك المدن لتوفير عروض مخفضة، حيث افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، المعرض المقام بمدينة الغردقة والذي يُعد الأكبر بين المعارض المطروحة بالمحافظة.

محافظ البحر الأحمر: مستمرون في تقديم خدمات معارض أهلاً مدارس حتى بعد بدء الدراسة



قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المعارض تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين بسبب الأسعار المخفضة، مؤكدًا أنه سيتم الاستمرار في توفيرها حتى بعد بدء العام الدراسي للتخفيف على كاهل المواطنين وتوفير سلع ذات جودة مرتفعة بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهات المختصة لمتابعة انتظام المعارض في كافة مدن المحافظة، مع توفير كل السلع التي يتطلبها المواطنين، بجانب الإعلان عن التخفيضات للمواطنين وإعلان السعر على كل منتج.



وأضاف محافظ البحر الأحمر لـ"الدستور"، أن المعارض تم تحديد أماكنها في المناطق القريبة من الكتل السكانية لتسهيل حركة المواطنين، مع توفير خطوط سير لسيارات الأجرة من وإلى المعارض المقامة.



من جانبه قال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، إنه يتم الإشراف على المعارض بشكل دوري ومستمر بتعليمات مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مؤكدا أهمية المعرض لخدمة المواطنين بجانب زيادة الحملات التفتيشية على المحال في نطاق المدن لمتابعة الأسعار والصلاحية من قبل مفتشي التموين، مشيرًا إلى أنه يتم إضافة أنشطة وسلع للمعارض لتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطنين.