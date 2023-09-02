السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام المساعد للبحر الأحمر يتسلم 10 أطنان مواد غذائية

تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية

تسلم السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، كمال سليمان، نائبًا عن محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، 10 أطنان من المواد الغذائية لتسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي، مقدمة من وزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

وتتضمن هذه المواد التموينية: 4 أطنان من الأرز، و4 أطنان من السكر، و2 طن من المكرونة. وتم تسليم هذه السلع لمديرية التضامن بالبحر الأحمر ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الشيخ هاني عنتر السباعي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة، وحسناء أحمد إبراهيم وكيل وزارة التضامن، وعمر الأمين وكيل مديرية التضامن، وعادل حسين مدير عام فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بالبحر الأحمر.  

وأكد السكرتير المساعد للبحر الأحمر أن هذه الجهود تأتى في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم توجيه هذه المواد الغذائية لتحسين أوضاع الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لها.

تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية
تسليم مواد غذائية
البحر الاحمر وزارة الأوقاف وزارة التضامن أوقاف البحر الأحمر مساعدات رعاية اجتماعية

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