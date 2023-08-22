البحر الأحمر تستعرض إنجازات المجلس القومي للسكان وتنظيم والأسرة

عقد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء المجلس القومي للسكان فرع البحر الأحمر، وذلك بحضور مديري المديريات بالمحافظة وأعضاء المجلس.

وعرضت سلوى سعد الدين؛ مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحر الأحمر، توصيات اللجنة السابقة وعرض الإنجازات المحققة للمجلس القومي للسكان والتنظيم والأسرة خلال الربع الحالي أبريل وحتى يونيه 2023، مقارنة بالربع المناظر من خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعرض الهرم السكاني للمحافظة خلال هذه الفترة والمؤاشرت السكانية للمحافظة مقارنة بالجمهورية، وكذلك الحماية المحققة علي مستوي الجهات ومدن المحافظة للمواليد والوفيات والزيادة الطبيعية.

تنسيق بين المديريات لزيادة الإعلانات عن برامج ومبادرات التوعية الشاملة

وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين المديريات لزيادة الاعلانات عن برامج، ومبادرات التوعية الشاملة بالخدمات المقدمة من مديرية الصحة وكذلك وضع إحصائيات وبيانات دقيقة لأعداد المواليد بالمحافظة حتى نستطيع وضع أسلوب حل جذري لمشكلة الزيادة السكانية في مصر بصفة عامه والمحافظة بصفة خاصة.

وأوصى اللجنة التنسيقية بأهمية تقديم الخدمات الصحية وبخاصة تنظيم الأسرة فى الأماكن الشعبية والأكثر احتياجا وازدحاما بالسكان، كما تم مناقشة الأنشطة الإعلامية والتدريبية التى تمت من قبل مديرية الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والقوى العاملة ومجمع أعلام الغردقة وفرع ثقافة البحر الأحمر.

كان عقد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً مع مستثمري مدن (القصير، ومرسي علم، وحلايب وشلاتين)، لمناقشة مطالب المستثمرين والمعوقات التي تواجههم.

وأكد جمال الدين أن القانون يوضع لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية وليس لعرقلة المستثمرين، مشيراً إلى حرصه على لقاء المستثمرين في مختلف القطاعات بصفة مستمره للاستماع إلى آرآهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بكافة المشروعات الاستثمارية بمدن الجنوب.