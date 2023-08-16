الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شواطئ الغردقة قبلة المصطافين والسر فى التطوير (صور)

جولة المسئولين على
جولة المسئولين على الشواطئ

تحتوي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على 3 شواطئ عامة، تتبع ديوان عام محافظة البحر الأحمر، وتتم إدارتها من قبل مجلس إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة، والذي تم تغييره إلى منتجع العائلات.

منتجع العائلات رقم 1 وهو شاطئ النادى الاجتماعى، وتبلغ تذكرة دخوله لغير الأعضاء حاملي العضوية 50 جنيها للفرد وللعضو الدخول مجانا، حيث يضم عددًا من الخدمات التى تقدم للزوار من مقاعد وشمسيات وكافيهات بأسعار متوسطة، وباركنج خاص بالسيارات وغيرها من الخدمات التي يتطلبها رواد الشواطئ.

 وبالنسبة لشاطئ منتجع العائلات 2 وهو ما يحمل مسمى شاطئ السواقى سابقاً، ويتبع ذلك الشاطئ النادى الاجتماعي بالغردقة وتتم إدارته من مجلس ادارة النادى الاجتماعي وتبلغ تذكرة دخوله 50 جنيها للفرد ومجاناً للأعضاء ويوجد بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.

 وأخيراً شاطئ منتجع العائلات 3، وهو الشاطئ العام رقم 4 قديمًا أو شاطئ ميريت كما يطلق عليه أهالي مدينة الغردقة ويعتبر أقلها سعراً من حيث تذكرة الدخول، حيث يبلغ سعر تذكرة دخوله 20 جنيها للفرد، وللاعضاء مجاناً، ويستقبل شاطئ 3 أكبر عدد من المواطنين وذلك لانخفاض سعر تذكرته، وتم تطوير الشاطئ وافتتاحه في عام 2022 بتكلفة تجاوزت الـ30 مليون جنيه، ويقع على طريق الكورنيش وسط مدينة الغردقة.

من جانبه كشف أشرف فؤاد، مدير عام شاطئ العائلات بالغردقة والتابع لمحافظة البحر الاحمر، عن أن الشاطئ يستقبل يومياً المئات من العائلات والأسر للاستمتاع بمياه البحر، مؤكدا أن الشاطئ مجهز بحوالي 5  آلاف كرسي وشمسية، بالإضافة إلى نشر فرق الإنقاذ على الشاطئ بأكمله، بجانب تواجد سيارة إسعاف طوال اليوم.

وأكد مدير منتجع العائلات التابع لديوان عام محافظة البحر الأحمر، أن شاطئ العائلات هو أكبر الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، حيث يمتد طوله لأكثر من ألفي متر تقريبًا، ويسع أكثر من 5 آلاف مواطن ويضم آلاف الأعضاء، كما يستقبل من غير الأعضاء برسم دخول قيمة 50 جنيها التذكرة.

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