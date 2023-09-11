وزير الطيران: نسعى لتحويل المطارات المصرية لـ"صديقة للبيئة"

قال الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، إننا نسعى لتحويل جميع المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للمطارات والمصرية وميناء القاهرة الجوي لديها كل الإمكانات المالية تستطيع أن تؤمن التكلفة الخاصة بإنشاء وتطوير المطار.

وأضاف الوزير على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة زيادة السعة الاستيعابية لمطار الغردقة الدولي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، أن الوزارة وقعت اتفاقيات تفاهم مع بعض الدول بشأن دراسة وتطوير المطارات المصرية وتحويلها لمطارات صديقة للبيئة.

تقليل استخدامات وتخفيض الانبعاثات وتقليل المحروقات بالمطارات

وأضاف الوزير أن تصور المشروع الخاص بمطار الغردقة تضمن تقليل استخدامات وتخفيض الانبعاثات وتقليل المحروقات بالمطارات المصرية، وتم اختيار مطار الغردقة كنواة حقيقية لبدء المشروع من خلال الاستعانة بالطاقة الشمسية لتغيير الأنظمة التشغيل في المطارات المصرية تباعا ولكن وفقا للإمكانات والأولويات.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة المبدئية والاستشارية وجار العمل في الدراسات الاقتصادية ضمن الدراسات المقدمة لتطوير وتحويل المطارات لمطارات ذكية وذلك ضمن أحلام وزارة الطيران قام بترجمتها الاستشاري استعدادا لطرحها للعمل

وأكد الوزير أن التعاقد الذي تم مع شركة شنجي الصينية عبارة عن بروتوكول تعاون كمقدم نصائح يعمل على بحث أهم نقاط تعظيم الإيرادات وتطوير الموارد المتاحة سواء بشرية أو مالية بالمطارات.

عدد المسافرين بمطار الغردقة سيتجاوز الـ10 ملايين راكب بحلول 2025

يشار إلى أن اللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، أكد أن مشروع إنشاء مبنى صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولى يعتبر نواة لتحويل كافة المطارات المصرية لمطارات صديقة للبيئة تراعي كافة المعايير البيئية، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب صديق البيئة بمطار الغردقة ستكون 7 ملايين راكب في العام.

وأشار إلى أن عدد المسافرين بمطار الغردقة سيتجاوز الـ10 ملايين راكب بحلول 2025.

وأضاف خلال جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة والمقام حاليا بأحد فنادق مدينة الغردقة بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى واللواء عمرو حنفي محافظ الغردقة، أن المشروع يقام بالكامل بأيد مصرية من العاملين بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية وهو ما أدى إلى توفير عشرات الملايين من الجنيهات، موضحا أن وجود مطارات صديقة للبيئة يرفع من أعداد المسافرين إلى المطار.