الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتى تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4

خلال التوقيع
خلال التوقيع

شهد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وتحالف عدة شركات عالمية برئاسة شركة PANGIAM الأمريكية - الشركة الرائدة في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات-، وشركة AECOM الأمريكية- الشركة الرائدة في مجال تصميم المطارات-، كما ضم التحالف شركات عالمية متخصصة في مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية.
وتم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة PANGIAM الأمريكية لعمل دراسة كاملة عن مطار القاهرة الدولي وتطوير البنية التحتية وكيفية تحويله كمطار ذكي يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة في العالم لجعل رحلة المسافر أكثر يسراً وسهولة وليتوافق مع المعايير الدولية من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء كافة الإجراءات.

وأكد الفريق محمد عباس حلمي أن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة في مجال التقنيات الحديثة؛ لتعزيز مستوي الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل تحقيق تجربة سفر أكثر راحة وتميز، في ضوء الزيادة المتوقعة في حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة.

من جانبهم أثنى أعضاء الوفد الأمريكي المشارك في الاجتماع على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني وخاصة في الفترة القادمة وتأكيدهم علي تقديم ودعم مطار القاهرة بأحدث الأنظمة الرقمية المتطورة، مشيرين إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني من أجل المضي قدمًا فى مواصلة أعمال التطوير والتحديث، وتطبيق وإدخال أحدث النظم التكنولوجية والرقمية فى منظومة المطارات المصرية وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر المرنة، وتسهيل الإجراءات لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ومرونة.

الاستشارات المالية إستخدام التكنولوجيا الحديثة البنية التحتية التقنيات الحديثة الجوية والسياحية الحركة الجوية والسياحية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المطارات المصرية

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