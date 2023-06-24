الطيران المدني خلال 9 سنوات.. زيادة أسطول مصر للطيران وإنشاء كيان منخفض التكاليف

نجح قطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجاز كبير فيما يتعلق بتجديد أسطول الشركة الوطنية ودعم شركة إير كايرو ضمن استراتجيتها الوطنية لتنمية السياحة والوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.

تجديد أسطول الناقل الوطني وإنشاء كيان اقتصادى منخفض التكاليف

تعاقدت مصر للطيران على 8 طائرات حديثة وصلت أولى الطائرات فبراير الماضي من المقرر أن تصل ٧ طائرات أخرى جديدة لمطار القاهرة الدولي من نفس "طراز آيرباص A321neo" تباعا خلال الأشهر المقبلة ليصبح أسطول مصر للطيران بعد تسلم جميع الطائرات ٧٨ طائرة.

كيان اقتصادى منخفض التكاليف

تطبق نموذج الطيران منخفض التكاليف من خلال شركة إير كايرو الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران، تسيير رحلاتها من مختلف دول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية فضلا عن الطيران الداخلي من مطار شرم الشيخ إلى مطارات الأقصر وأسوان وسفنكس، ومن المقرر أن يصل أسطولها بعد استلام ٦ طائرات جديدة إلى ٣٠ طائرة قبل نهاية مارس المقبل بهدف فتح نقاط جديدة إلى المقاصد السياحية التي ترغب في زيارة مصر وتعتمد على الطيران منخفض التكاليف.

التوسع في شبكة الخطوط الجوية وفتح أسواق سياحية جديدة

قامت مصر للطيران بتشغيل خطوط جوية إلى كل من مدينة "دبلن" الأيرلندية فى يونيو الماضى حيث تقرر تشغيل الخط الجديد بين القاهرة ودبلن بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، وتشغيل خط جديد إلى عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية "كينشاس".

المطارات المصرية إنجاز كبير على مستوى القارة الإفريقية

يشار إلى أن مطار القاهرة الدولى تصدر القائمة ACI الأول ضمن عشر مطارات إفريقية من حيث حجم حركة الركاب فى عام 2021 وحقق مطارالقاهرة "المركز الأول" إفريقياً بعدد ركاب بلغ 11 مليونا و346 ألف راكب متفوقا على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا والمغرب وكينيا وشهد عام 2022 المركز الثاني فى حركة شحن البضائع.