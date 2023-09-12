"مصر للطيران" تُسير رحلة خاصة للأهلى إلى السعودية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلة خاصةً لسفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى مدينة الطائف بالسعودية، استعدادًا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي في المباراة المقرر إقامتها في الـ16 من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية، في مباراة كأس السوبر الإفريقي للموسم 2022/ 2023.

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائر

تقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.