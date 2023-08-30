الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تعلن إعادة تسيير الرحلات بين القاهرة وبورسودان.. فى هذا الموعد

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورسودان، اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل، وبواقع رحلة واحدة يوميا.

تجديد اعتمادات شهادات "ISO" لأكاديمية مصر للطيران للتدريب لمدة 3 سنوات

اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أي ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO  بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

مصر للطيران رحلات جوية إلى بورسودان طيران مصر رحلات إلى السودان

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مصر للطيران: تجديد اعتمادات شهادات "ISO" لأكاديمية التدريب لمدة 3 سنوات

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