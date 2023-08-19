السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تجديد اعتمادات شهادات " ISO " في الجودة والبيئة والصحة المهنية بأكاديمية مصرللطيران للتدريب لمدة 3 سنوات

مصر للطيران
مصر للطيران

  إجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات ISO  بنظم العمل داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب، كما أشادت بإلتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الإرتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.

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