أخبار فاتتك|المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وأسعار الدواجن اليوم الأربعاء

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو ما يرغب كثير من المتابعين في معرفته، حيث يستعد الفريقان للمباراتين المنتظرتين من أجل الظفر بالبطولة القارية الأفريقية.

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"قوليلى يا خديو".. ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن أول أعمالها الكوميدية (فيديو)

تحدثت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن أولى خطواتها في عالم الكوميديا، مشيرة إلى أن فيلم "رشة جريئة" مع الفنان أشرف عبدالباقي، حيث كان نقطة الانطلاق في مسيرتها الفنية، ووصفت التجربة بأنها كانت علامة فارقة في حياتها المهنية.

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تبدأ اليوم.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

استجابت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمطالبة التربية والتعليم بتعديل مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء مراعاة لمصلحة طلاب الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة الكهرباء في بيان رسمي نشر عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر جاء فيه: تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم.

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سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

يكثر البحث عن سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، خاصة مع الانخفاض الملحوظ الذي تشهده على مدار الأيام الماضية، كذلك الحال بالنسبة لسعر البيض ومختلف أنواع الدواجن.

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بعد احتلال معبر رفح الفلسطينى.. السعودية والأردن يطالبان بوقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن الدكتور أيمن الصفدي.

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