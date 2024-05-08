سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى بورصة الدواجن

يكثر البحث عن سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، خاصة مع الانخفاض الملحوظ الذي تشهده على مدار الأيام الماضية، كذلك الحال بالنسبة لسعر البيض ومختلف أنواع الدواجن.

وننشر في التقرير التالي سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في بورصة الدواجن ومختلف أنواع الطيور والتي تشهد إقبالا ملحوظا.



سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

على عكس السائد الأيام الماضية ورغم وصول سعر الفراخ البيضاء إلى 75 جنيها للكيلو؛ إلا أنه ارتفعت 3 جنيهات اليوم، حيث بلغ سعر الكيلو للفراخ البيضاء 78 جنيها.

أما سعر الفراخ الساسو فهو 95 جنيها، وبالنسبة لسعر الفراخ أمهات بيضاء 75 جنيها.



أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024

سعر كتكوت أبيض شركات 36 جنيها.

سعر كتكوت أبيض قطعان 30.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو 15 جنيها

سعر كتكوت ساسو بيور 16 جنيها

سعر كتكوت بلدي 8 جنيهات.

سعر كتكوت هجين 11 جنيها.

سعر البيض اليوم

اما بالنسبة لسعر البيض فقد حقق انخفاض هائل اليوم حيث بلغ سعر طبق أبيض 120 جنيها وبلغ سعر طبق بيض أحمر 125 جنيها. أما سعر بيض بلدي 115 جنيها.

سعر البط اليوم

ولم يحقق سعر البط أي تغييرات ملحوظة، حيث بلغ سعر البط بلدى 110.00 جنيها وسعر بط مسكوفى 85.00 جنيها.

أمل سعر بط مولار 70.00 جنيها.

وسعر بط فرنساوى 65.00 جنيها.

وسعر بط البغال 70.00 جنيها.

وكتكوت بط مسكوفى 45.00 جنيه.

وكتكوت بط مولار 38.00 جنيها.

وكتكوت بط تسمين فرنساوي 25.00 جنيهل.

وكتكوت بط بكينى فرنساوى 15.50 جنيه.

وبط بكينى فرنساوى سترو 18.00 جنيها.

وبط سترو تسمين بيور 27.00 جنيها.

وبط مسكوفى سترو 46.00 جنيها.

وبط مولار سترو 41.50 جنيه.

وكتكوت رومى سترو 43.00 جنيها.



أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 23،000 جنيها.

علف نامي 21% 22،900 جنيه.

علف ناهي 19% 22،700 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 21،950 جنيها.

علف بيض إنتاجي 16% 18،000 جنيها.

علف بيض إنتاجي 18% 18،300 جنيه.



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