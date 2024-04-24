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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

ينشر موقع الدستور خلال نشرته اليومية أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن مع تداول الأخبار وبكثرة عن استمرار حدوث انخفاض في أسعار الدواجن على مدار الايام القادمة وفق تصريحات شعبة الدواجن.

 

ننشر في التقرير التالي  أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024 في آخر تحديث للاسعار المتداولة.

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وصل سعر الفراخ البيضاء 77 جنيه. 
وصل سعر الفراخ الساسو 85 جنيه. 
وصل سعر الفراخ  أمهات بيضاء 73 جنيه.

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سعر الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وصل سعر كتكوت أبيض شركات 33 جنيه 
وصل سعر كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه 
وصل سعر كتكوت ساسو 15 جنيه
وصل سعر كتكوت ساسو بيور 16 جنيه 
وصل سعر كتكوت بلدي 8 جنيه 
وصل سعر كتكوت هجين 11 جنيه


سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

وصل سعر بيض أبيض 141 جنيه 
وصل سعر بيض أحمر 141 جنيه 
وصل سعر بيض بلدي 135 جنيه

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سعر البط اليوم في بورصة الدواجن

وصل سعر بط بلدى 110.00  جنيه 
وصل سعر بط مسكوفى 85.00 جنيه 
وصل سعر بط مولار 70.00  جنيه 
وصل سعر بط فرنساوى 65.00 جنيه 
وصل سعر بط البغال 75.00 جنيه


سعر الأعلاف اليوم في بورصة الدواجن


وصل سعر علف بادي 23% 23،500 جنيه 
وصل سعر علف نامي 21% 23،400 جنيه 
وصل سعر علف ناهي 19% 23،200  جنيه 
وصل سعر علف بادي نامي 21،5% 21،950   جنيه 
وصل سعر علف بيض انتاجي 16% 18،000  جنيه 
وصل سعر علف بيض انتاجي 18% 18،300 جنيه

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