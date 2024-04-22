عاجل|الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمشرف العام على المنافذ، إنه يتم طرح الأرز فى معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالدقى من 27 وحتى 30 جنيهًا للكيلو، وفقًا لدرجة النظافة ونوع الحباية.

وأضاف "صالح"، في تصريحات، اليوم الإثنين، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المعرض بأعداد تتجاوز الـ50 ألف مواطن يوميًا، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم عرض "خمسة بخمسة" طماطم وجزر وبطاطس وخيار وبرتقال بسعر 5 جنيهات لكل صنف، وأن أسعار اللحوم البلدي مستقرة عند 280 للكيلو والكفتة بـ260 والكبدة 250 جنيهًا والدقيق 24 جنيهًا وكرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 دعمًا مباشرًا للمواطنين.

وأوضح أن المعرض يتوافر فيه كل المنتجات منها الدواجن واللحوم والأرز، والبيض، والسكر، وأنواع الجبن المختلفة والعسل والبقوليات والخضروات والزيت والأسماك، وجميع هذه السلع بأسعار تنافسية.

وأشار "صالح" إلى أن زائري المعرض منذ افتتاحه وحتى الآن تجاوزوا 2 مليون زائر بواقع 50 ألف زائر يوميًا، اشتروا من 210 أطنان إلى 250 طن مواد غذائية يوميًا.