متحدث الوزراء: "التموين" بدأت فى الرقابة على الأسواق لضبط سعر رغيف الخبز

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين أصدرت القرار الذي ينظم أسعار رغيف الخبز الحر أو السياحي، مؤكدًا أن القرار حدد الأوزان المختلفة لرغيف الخبز والأسعار وبدأ بالفعل تطبيق القرار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مفتشى الوزارة بدأت في الرقابة على الأسواق وضمان التزام ومعالجة أي خلل في الأسواق في هذا الصدد.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أننا خلال الفترة المقبلة سنشهد درجة كبيرة من انضباط الأسواق في مجال سعر رغيف الخبز عقب تطبيق قرار وزارة التموين.