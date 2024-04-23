الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث "الوزراء" يعلن إجراءات مشددة لمراقبة الأسواق وضمان تدفق السلع (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وجود نظام رقابي شامل يهدف إلى ضمان  توافر السلع الأساسية للمواطنين وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

وأوضح الحمصاني، خلال حديثه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، أن بعض التجار يقومون بحجب السلع عن الأسواق بهدف بيعها بأسعار مرتفعة عقب نقص المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما أسهم في توفير السيولة الدولارية اللازمة للقضاء على السوق السوداء وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والدواء والأعلاف.

وأكد "الحمصاني" أن الأوضاع الاقتصادية قد عادت إلى ما كانت عليه قبل أزمة السيولة الدولارية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي للسلع في الموانئ، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أسعار السلع وأدى إلى انخفاضها.

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